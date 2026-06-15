Он отметил, что по сравнению с программой Международного бакалавриата, где экзамены сдаются примерно за две недели, латвийская система выглядит чрезмерно затянутой. По его словам, экзамены проводятся поэтапно и с длительными перерывами между ними, что лишь растягивает процесс.

Приекулис пояснил, что в системе Международного бакалавриата экзамены организованы более компактно: в течение одного дня можно сдавать несколько частей разных испытаний, что позволяет сохранить баланс между нагрузкой и эффективностью.

Директор также подчеркнул, что на организацию экзаменов влияет позиция различных государственных учреждений, в том числе Министерства благосостояния, которое уделяет особое внимание благополучию школьников при составлении графиков экзаменов.

По мнению Приекулиса, если этот подход не будет пересмотрен и система не станет более гибкой, существенных изменений в порядке проведения экзаменов в Латвии ожидать не стоит.