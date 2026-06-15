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«Это ненормально!» Почему школьники в Латвии сдают экзамены по два месяца? (1)

TV24 15 июня, 2026 20:40

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LETA

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Он отметил, что по сравнению с программой Международного бакалавриата, где экзамены сдаются примерно за две недели, латвийская система выглядит чрезмерно затянутой. По его словам, экзамены проводятся поэтапно и с длительными перерывами между ними, что лишь растягивает процесс.

Приекулис пояснил, что в системе Международного бакалавриата экзамены организованы более компактно: в течение одного дня можно сдавать несколько частей разных испытаний, что позволяет сохранить баланс между нагрузкой и эффективностью.

Директор также подчеркнул, что на организацию экзаменов влияет позиция различных государственных учреждений, в том числе Министерства благосостояния, которое уделяет особое внимание благополучию школьников при составлении графиков экзаменов.

По мнению Приекулиса, если этот подход не будет пересмотрен и система не станет более гибкой, существенных изменений в порядке проведения экзаменов в Латвии ожидать не стоит.

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