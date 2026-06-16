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На Лиго латвийцы массово едут…за границу: какие страны сейчас в топе?

© LETA 16 июня, 2026 16:39

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Foto: Envato Elements

По данным опрошенных туроператоров, билеты на летние каникулы практически распроданы.

Лиана Пудуле-Индане, менеджер по продажам латвийского туроператора SIA "Novatours", сообщила, что почти все туры на летние каникулы в настоящее время распроданы, но еще есть свободные места в Черногории, Болгарии и Турции.

В то же время она отметила, что явного лидера среди самых популярных направлений нет. Латвийские туристы выбирают, например, греческие острова Корфу и Крит, испанские курорты недалеко от Барселоны и Малаги, а также Кипр.

Пудуле-Индане добавила, что ближневосточные направления пользуются большим спросом зимой, поэтому конфликт не оказал прямого влияния на спрос на летние направления, но наблюдается заметное повышение цен на поездки из-за роста цен на топливо. В результате путешественники стали более тщательно выбирать маршруты.

Она подчеркнула, что в этом году в продажах летних туристических услуг компании Novatours не произошло существенных изменений.

Председатель правления туроператора SIA "Tez Tour" Роландс Биргелис сообщил, что в этом году спрос на поездки во время летних каникул был очень высоким. По его словам, практически все туры на период с 20 по 27 июня были распроданы. В то же время, в программах по Калабрии и Пелопоннесу еще остались свободные места, но их количество очень ограничено.

Биргелис сообщил, что самыми популярными местами для празднования летнего солнцестояния являются Анталья в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион в Греции, Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, Родос и Корфу в Греции, а также другие направления в Испании, Италии, Грузии и на Кипре.

Он пришел к выводу, что интерес к самым популярным направлениям, особенно к Анталии, остается очень высоким, поскольку, например, все рейсы в Анталию на период летнего солнцестояния полностью распроданы. В то же время он отметил, что компания «Tez Tour» не наблюдает значительного снижения спроса на поездки из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 

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