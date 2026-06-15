Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

© LETA 15 июня, 2026 20:51

Важно 0 комментариев

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Премьер признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. "Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно", - подчеркнул Кулбергс.

Он отметил, что существуют также проблемы с качеством и нейтральностью конкурсов на должности в государственных учреждениях и предприятиях. Поэтому, по мнению премьера, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса.

В свою очередь заместитель председателя фракции Национального объединения Артурс Бутанс заявил агентству ЛЕТА, что продвигаемая коалицией идея не означает отказа от открытых конкурсов. "Мы просто решаем ситуацию, когда сейчас нет руководителя и работа не движется", - сказал он, добавив, что отсутствие руководства является существенным фактором риска.

Бутанс также отметил, что сотрудники, работающие в госуправлении, уже прошли отбор, поэтому введение возможного временного решения было бы логичным.

"Общество за открытость "Delna"" заявило агентству ЛЕТА, что продвигаемые правящей коалицией поправки, которые позволят не проводить конкурс на должность директора Государственной канцелярии, могут угрожать политической нейтральности гражданской службы.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей пропал без вести в Риге: полиция просит помочь найти мальчика
Важно

Андрей пропал без вести в Риге: полиция просит помочь найти мальчика

«Пусть Европа воет и кричит!» Слова Домбравы вызывают тревогу у правозащитников
Важно

«Пусть Европа воет и кричит!» Слова Домбравы вызывают тревогу у правозащитников (1)

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?
Важно

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это ненормально!» Почему школьники в Латвии сдают экзамены по два месяца?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Читать

«Азербайджанская прачечная»: почти 3 млн евро конфисковано в пользу государства

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

У airBaltic новый бизнес-план: правительство даст еще 150 миллионов?

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

Читать

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Мясной павильон закрыли: куда переехали торговцы мясом?

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Читать

Опять богатые понаедут: депутаты против «золотых виз»

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать