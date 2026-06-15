И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

Премьер признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. "Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно", - подчеркнул Кулбергс.

Он отметил, что существуют также проблемы с качеством и нейтральностью конкурсов на должности в государственных учреждениях и предприятиях. Поэтому, по мнению премьера, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса.

В свою очередь заместитель председателя фракции Национального объединения Артурс Бутанс заявил агентству ЛЕТА, что продвигаемая коалицией идея не означает отказа от открытых конкурсов. "Мы просто решаем ситуацию, когда сейчас нет руководителя и работа не движется", - сказал он, добавив, что отсутствие руководства является существенным фактором риска.

Бутанс также отметил, что сотрудники, работающие в госуправлении, уже прошли отбор, поэтому введение возможного временного решения было бы логичным.

"Общество за открытость "Delna"" заявило агентству ЛЕТА, что продвигаемые правящей коалицией поправки, которые позволят не проводить конкурс на должность директора Государственной канцелярии, могут угрожать политической нейтральности гражданской службы.

