Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс во вторник заявил, что уходить в отставку не намерен и нарушений со стороны правления не видит. Он признал, что не все требования безопасности были выполнены, однако подчеркнул, что их внедрение требует времени.

По данным CERT.LV, во время кибератаки злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 млн человек и около 200 тысяч юридических лиц. Речь идёт о данных, связанных с платежами CSDD за последние 18 лет.

Расследование также показало, что в системе не выполнялись некоторые требования, установленные для информационных систем класса А, в том числе требования по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение.