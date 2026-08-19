В видеообращении он резко раскритиковал реакцию руководства предприятия после инцидента и заявил, что правление и совет не действовали как ответственный хозяин.
«Либо вы уже завтра кладёте заявления об отставке на стол, либо будьте готовы к последствиям», — заявил премьер.
Ранее Кулбергс поручил министру сообщения Рихарду Козловскису как представителю держателя долей капитала CSDD оценить действия правления и совета в связи с киберинцидентом. Министр, в свою очередь, распорядился провести служебную проверку ответственности руководства.
Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс во вторник заявил, что уходить в отставку не намерен и нарушений со стороны правления не видит. Он признал, что не все требования безопасности были выполнены, однако подчеркнул, что их внедрение требует времени.
По данным CERT.LV, во время кибератаки злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 млн человек и около 200 тысяч юридических лиц. Речь идёт о данных, связанных с платежами CSDD за последние 18 лет.
Расследование также показало, что в системе не выполнялись некоторые требования, установленные для информационных систем класса А, в том числе требования по многофакторной аутентификации и тестам на проникновение.
В среду ситуацию намерены обсудить несколько фракций Сейма.
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