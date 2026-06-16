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Во второй половине года в общественном питании ожидается рост цен: Кирсонс (2)

© LETA 16 июня, 2026 15:04

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В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил в интервью агентству ЛЕТА предприниматель, бывший владелец АО "Lido" Гунарс Кирсонс.

По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут, однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. "Не все так поступают, большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли, и в определенной степени это нормально", - признал Кирсонс.

Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе, поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства.

Кирсонс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности, в том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами.

"Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед", - сказал Кирсонс.

Предприятиям общественного питания на государственном уровне необходимо думать и об экономике, и о сельском хозяйстве, в том числе сотрудничать с местными производителями и фермерами, с теми, кто производит прямо здесь, в Латвии, чтобы Латвия стала более самодостаточной.

31 марта этого года "Apollo Group" стала единственным владельцем "Lido".

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