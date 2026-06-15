Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

«Я была очень удивлена, потому что заранее не объявляли, кто именно придет на интервью», — рассказывает визажист Илзе Липска, которая делала макияж Ричарду Гиру перед его участием в программе на Латвийском телевидении . «Я немного заволновалась, когда узнала, что это будет голливудская легенда. Мистер Гир представился, когда приехал, пожал мне руку и сказал: « Здравствуйте, я Ричард !»

«Он попытался повторить мое имя, но, как известно, в английском языке слово Ilze произносится не совсем правильно. Он очень улыбчивый и приятный человек».

«Как и подобает голливудской звезде, уход за мужской кожей здесь на высшем уровне! Мне оставалось лишь слегка подправить излишний блеск легкими движениями кисти», — делится Илзе своим наблюдением.