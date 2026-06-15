Мясной павильон закрыли: куда переехали торговцы мясом?

Вместе с тем «Rīgas nami» совместно с администрацией Центрального рынка продолжает работу над решениями, которые позволят всем торговцам, ранее работавшим в закрытом Мясном павильоне, безопасно и удобно продолжить торговлю в других местах.

Из 33 продавцов мясной продукции 17 предпринимателей уже работают на новых торговых точках. Для остальных подбираются и реализуются различные решения, чтобы в ближайшее время полностью восстановить торговлю мясной продукцией.

Сейчас продолжается перенос холодильных витрин и обустройство новых торговых мест в Рыбном павильоне.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), оценив техническое состояние и безопасность здания Мясного павильона Рижского Центрального рынка, приняло решение запретить его дальнейшую эксплуатацию с 11 июня, поскольку строение больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.

Решение принято на основании технического заключения, согласно которому в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши выявлены серьезные коррозионные повреждения.

В отдельных местах обнаружена активная коррозия металла, которая за длительное время существенно снизила несущую способность конструкций. Кроме того, в некоторых несущих элементах здания зафиксированы трещины и деформации.

BVKB напоминает, что еще в 2020 году техническое обследование выявило серьезные повреждения конструкций и необходимость их устранения. Однако повторная проверка показала, что недостатки так и не были устранены, а техническое состояние здания продолжило ухудшаться.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства предприятия «Rīgas nami» в связи с ситуацией вокруг Мясного павильона.