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Попугаев снова недооценили. Учёные выяснили, что они могут использовать имена

Редакция PRESS 16 июня, 2026 09:13

Животные 0 комментариев

Попугаи давно умеют ставить людей в неловкое положение. Они повторяют фразы, копируют голоса, иногда говорят то, что в доме лучше бы никто не слышал.

Но теперь выясняется: они могут не просто передразнивать человека.

Учёные из Университета Питтсбурга и их коллеги изучили сотни записей домашних попугаев. Всего в проекте рассматривались данные более чем по 880 птицам.

И в записях нашли любопытную вещь: многие попугаи произносили имена не просто случайно, а так, будто связывали их с конкретными людьми, животными или другими птицами.

В 413 записях птицы использовали имена. В 88 случаях исследователи увидели признаки того, что имя могло работать как ярлык для конкретного существа.

То есть попугай мог не просто повторять знакомое слово “Маша” или “Джек”, а использовать его примерно в том смысле, в каком человек говорит: “Где Маша?” или “Позови Джека”.

Иногда птицы, по словам исследователей, называли того, кого в этот момент рядом не было. А некоторые использовали собственное имя, чтобы привлечь внимание.

Получается почти семейная сцена: человек думает, что птица просто шумит, а попугай, возможно, уже ведёт социальную работу.

Учёные осторожны. Они не говорят, что попугаи используют имена точно так же, как люди. Нам всё ещё трудно понять, что именно птица хочет сказать.

Но вывод всё равно впечатляет: у попугаев, похоже, есть и голосовые способности, и достаточно сложное мышление, чтобы связывать звуки с конкретными знакомыми существами.

Так что в следующий раз, когда попугай назовёт кого-то по имени, возможно, он не просто повторяет.

Возможно, он действительно знает, кого вызывает на ковёр.

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