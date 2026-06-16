Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Без европейских денег проект Rail Baltic мы не потянем: министр

© LETA 16 июня, 2026 09:39

Новости Латвии 0 комментариев

Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского союза (ЕС), заявил во вторник в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр сообщения Рихард Козловскис ("Новое Единство").

"Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования", - сказал Козловскис.

Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии.

"Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит", - сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования.

После международной оценки реальных затрат на основную трассу "Rail Baltica" и возможных сроков реализации правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект, поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта.

Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить "Rail Baltica" в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка
Важно

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка (2)

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени
Важно

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России
Важно

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать

Красота с химическим риском: как выбрать краску для волос и не навредить здоровью

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Женщины, да и многие мужчины, регулярно красят волосы. Одни хотят избавиться от малопривлекательной седины, другие выбирают наиболее выигрышный, по их мнению, оттенок. Существуют два основных природных красителя — хна и басма. И натуральное окрашивание сегодня считается мировым трендом. Однако нередко под видом натурального продукта продается химическая смесь, которая может оказаться опасной для здоровья. Что же тогда выбрать?

Женщины, да и многие мужчины, регулярно красят волосы. Одни хотят избавиться от малопривлекательной седины, другие выбирают наиболее выигрышный, по их мнению, оттенок. Существуют два основных природных красителя — хна и басма. И натуральное окрашивание сегодня считается мировым трендом. Однако нередко под видом натурального продукта продается химическая смесь, которая может оказаться опасной для здоровья. Что же тогда выбрать?

Читать

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Во вторник днем в центре Риги возле здания Латвийского национального театра было затруднено, а местами полностью остановлено движение как личного, так и общественного транспорта. 

Во вторник днем в центре Риги возле здания Латвийского национального театра было затруднено, а местами полностью остановлено движение как личного, так и общественного транспорта. 

Читать