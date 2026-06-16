Без европейских денег проект Rail Baltic мы не потянем: министр

"Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования", - сказал Козловскис.

Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии.

"Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит", - сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования.

После международной оценки реальных затрат на основную трассу "Rail Baltica" и возможных сроков реализации правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект, поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта.

Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить "Rail Baltica" в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.