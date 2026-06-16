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В Латвии возникла индустрия по сжиганию денег во благо «позитивного мышления»: фельетон Pietiek

Редакция PRESS 16 июня, 2026 11:32

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«В политических кулуарах Латвии разразился скандал беспрецедентного масштаба, связанный с секретным исследованием, в котором утверждается, что средства из фондов Европейского Союза на самом деле подчиняются неизвестным до сих пор законам физики и, попадая в государственную администрацию, постепенно теряют всякую связь с экономическим ростом, - пишет Раймонд Криевиньш на портале Pietiek.com.

Отчет, который кто-то случайно заказал, несколько лет хранился в тайне, поскольку его выводы, как утверждается, вызвали легкие признаки паники в нескольких министерствах и, по крайней мере, в правлениях трех консалтинговых компаний. Содержание исследования «не соответствует принципам позитивного мышления».

По словам нескольких источников, за кулисами в течение нескольких месяцев велась ожесточенная борьба за то, чтобы это исследование вообще никто никогда не увидел. Давление исходило от так называемой «индустрии освоения фондов» — экономической экосистемы, главным продуктом которой является доказательство необходимости новых проектов.

Авторы исследования утверждают, что система фондов порождает уникальное экономическое явление: чем больше выделяется финансирования, тем больше появляется людей, чья единственная работа заключается в управлении выделенными средствами.

Большинство проектов дают впечатляющие промежуточные результаты, но удивительно мало конечных результатов. Когда проект заканчивается, местное сообщество обычно остается там же, где и раньше — только с новым логотипом и информационным буклетом. Деньги постепенно испаряются.

Авторы исследования создали модель среднего латвийского фондового проекта. По их расчетам, типичный миллион евро распределяется следующим образом:

45% – консультации, семинары, рабочие группы и укрепление потенциала;

35% – цифровые решения, платформы и информационные системы, число пользователей которых часто не превышает численность проектной команды;

10% – персонал по управлению проектом, координаторы, ассистенты и помощники координаторов;

10% – реальный практический результат, который иногда (но не всегда) можно определить даже без пояснительной таблички.

В одном случае исследователи обнаружили проект, главным достижением которого стали три семинара по инновациям. В ходе семинаров был сделан вывод, что для развития инноваций необходимо провести еще как минимум четыре семинара.

Особое беспокойство вызвал случай с проектом «Интеграция рыб в цифровую среду» стоимостью пять миллионов евро. После нескольких лет работы исследователям не удалось найти ни одной рыбы, которая бы интегрировалась в цифровую среду, однако итоговый отчет по проекту был оценен как «перспективный для дальнейшего развития».

После утечки чернового варианта исследования несколько организаций начали широкую кампанию. Особенно активной была Латвийская ассоциация консультантов и организаторов кофе-брейков, которая заявила, что исследование угрожает конкурентоспособности страны и создает негативный фон для привлечения будущих проектов.

Представитель ассоциации подчеркнул: «Без семинаров невозможен устойчивый рост. В некоторых регионах семинары уже составляют значительную часть местной экономики». Между тем несколько отраслевых экспертов указали, что критики не понимают современную философию развития, в которой результат уже не так важен, как процесс.

В заключительной части исследования содержится самый тревожный вывод.

Используя сложные эконометрические модели, пять таблиц Excel и одного очень уставшего аспиранта, исследователи пришли к выводу, что часть финансирования вовсе не исчезает в традиционном смысле. Она просто перестает существовать в видимой экономике.

«Деньги поступают в систему, но затем превращаются в конференции, рабочие группы, пилотные проекты, дорожные карты и стратегические рамки», — объясняет один из исследователей. «Физически ее следы уже невозможно обнаружить». По оценкам экспертов, в Латвии уже сформировалась совершенно новая отрасль экономики — «Экономика обращения фондов».

Ее основным продуктом являются не товары или услуги. Ее главный продукт — это документы, цель которых — обосновать необходимость следующих документов.

В исследовании упоминается случай, когда 2,8 миллиона евро были потрачены на предварительное исследование возможности подготовки пилотного проекта, задачей которого было бы оценить необходимость разработки платформы для оценки потенциала. Главная рекомендация проекта заключалась в том, чтобы немедленно начать следующий проект.

Тем временем латвийские налогоплательщики по-прежнему ждут того дня, когда европейские деньги дойдут до их улиц, дворов или предприятий, а не застрянут в очередном офисе между совещанием по механизмам внедрения и обсуждением коммуникационной стратегии по механизмам внедрения».

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