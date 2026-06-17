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Сальмонелла! В Латвии остановили продажу украинских «бомжпакетов» Reeva

Редакция PRESS 17 июня, 2026 17:09

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Продовольственно-ветеринарная служба Латвии остановила продажу отдельных партий лапши быстрого приготовления Reeva украинского производства после сообщения о возможном заражении сальмонеллой.

Опасные бактерии выявила Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии. Речь идёт о лапше Reeva со вкусом курицы весом 60 граммов и сроком годности до 17 июня 2027 года, а также о лапше со вкусом говядины весом 60 граммов и сроком годности до 18 апреля 2027 года.

Латвийская служба начала проверки оптовых компаний, распространяющих продукцию Reeva в Латвии и Эстонии. Продажа указанных партий уже приостановлена.

Специалисты также отобрали образцы разных видов лапши Reeva и направили их в лабораторию. В проверенных к настоящему моменту образцах сальмонеллу не обнаружили.

Покупателей, у которых дома есть упаковки с указанными сроками годности, призывают не употреблять продукт в пищу.

В службе напоминают, что лапшу необходимо готовить строго по инструкции, заливая кипятком. При контакте с кипящей водой сальмонелла погибает менее чем за минуту.

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