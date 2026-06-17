Особняк Наглиса в Булдури: участок государства, незаконная стройка и новый хозяин из России

На участке без необходимого согласования появились бассейн, теннисный корт и другие объекты. В 2012 году Наглис продал построенный дом своему сыну.

Через семь лет особняк вновь выставили на продажу. Компания Valsts nekustamie īpašumi обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность договора и застройки. Однако выяснилось, что срок давности уже истёк и разбираться с возможными нарушениями слишком поздно.

В 2022 году здание решили продать. В 2024 году имущество повторно выставили на аукцион, где его приобрёл Наглис-младший.

Вскоре новый владелец перепродал особняк гражданину России и Венгрии Александру Рамонову.

Сейчас дом выглядит заброшенным. С его фасада снята наружная отделка, кусты вырублены, а возле здания стоит тяжёлая техника, заполненная строительным мусором.