Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Ровно неделю назад жителей столици потрясла новость - Госбюро по контролю за строительством (BVKB) в среду, 10 июня, обследовало мясной павильон Рижского Центрального рынка, и уже на следующий день, 11 июня, он был закрыт. Решение принято на основании технического заключения, согласно которому в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши выявлены серьезные коррозионные повреждения. Иными словами, стальные конструкции крыши павильона проржавели, деформировались, местами треснули и представляют серьезную угрозу для посетителей и работников рынка.

- Почему мы оказались в нынешней ситуации? У рынка несколько павильонов, и, как известно, еще в 2020 году было установлено, что здания нуждаются в укреплении конструкций, - отвечает мэр Риги Виестурс Клейнбергс, приехавший на Центральный рынок чтобы проверить, как его руководство справляется с внезапным кризисом. - Поэтому каждый год проводится реконструкция одного из павильонов: укрепляются конструкции, меняются крыши и выполняются другие необходимые работы.

По словам представителей компании Rīgas Nami, о состоянии Мясного павильона знали давно и даже был план действий. Вот только по плану и по всем предварительным расчетам павильон должен был продержаться до мая 2027 года. К тому моменту планировалось закончить ремонт крыши в Молочном павильоне и в очередной раз перетасовать торговцев: ларьки промтоварами переселить из Овощного павильона в Молочный, а Овощной полностью приспособить для торговли мясом. К слову, в подвалах Овощного павильона уже полным ходом идет оборудование морозильных камер. Рынок шел к успеху, но как говорится: не повезло, не фартануло.

- Мы прекрасно осознавали ситуацию, в которой находятся торговцы мясного павильона. Поэтому нашей первоочередной задачей было подготовить для них альтернативные помещения на территории рынка, - объясняет председатель правления Rīgas nami Ояр Валкерс, - Согласно нашему плану, этот процесс должен был завершиться к весне следующего года. Именно поэтому решение Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB), стало для нас неожиданностью.

Он признает, как управляющий объекта, Rīgas nami сами инициировали проведение технического обследования. Однако в компании не ожидали, что решение будет принято без переходного периода, который позволил бы организовать переезд более спокойно и планомерно. Вместо этого всё пришлось делать в крайне сжатые сроки.

На вопрос, кто виноват в сложившейся ситуации, он отмечает:

- Вопрос оценки ответственности должны решать те, кому это положено. Со своей стороны могу сказать, что предприятие действовало добросовестно, последовательно реализуя проект и параллельно решая возникающие проблемы.

Тем не менее, управляющая рынком компания неоднократно информировали представителей самоуправления о сложившейся ситуации и официально обращалась с просьбой выделить необходимое финансирование. Процесс реконструкции всего комплекса павильонов рынка замедляется еще и из-за бюрократических препон. Возможно, все торговцы мясом уже могли бы переехать в Овощной павильон, но процесс затянулся, например, потому что на объявленный тендер для проведения ремонтных работ заявился всего лишь один претендент и конкурс пришлось проводить заново. Как оказалось, времени на соблюдение всех формальностей просто нет.

- Самое главное — чтобы бюрократические процедуры не затормозили этот процесс где-нибудь в коридорах Рижской думы, а необходимые решения принимались своевременно, - признал проблему вице-мэр Эдвард Ратниекс. Ранее принятие решений затягивалось, однако сейчас, похоже, все стороны наконец пришли к единому мнению, что рынок необходимо срочно спасать.

Тем временем, торговцы мясом срочно переехали в Рыбный павильон. Буквально прошлой ночью туда были перенесены торговые витрины и холодильные камеры. Кроме того, возле мясного павильона размещены три трейлера, где также возможна торговля мясом - в общей сложности они обеспечат еще 6 торговых точек.

- По моему мнению, работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана "Б". Я считаю это халатностью", - заявил Клейнбергс, выразил недовольство проделанной работой.

Тем не менее большинство торговцев уже разложили свои товары в Рыбном павильоне и готовы продавать рижанам свежее мясо:

- Самое свежее, еще вчера утром бегало и дышало! - уверяют продавцы у новых прилавков. Несмотря на недельный простой они в целом довольны тем, что кризис разрешился и утверждают, что ничего из продукции не испортилось. Хоть и пришлось потесниться - новые торговые места оказались меньше, чем в Мясном павильоне, но можно успеть продать мясо перед праздниками Лиго - руководство рынка обещает, что до пятницы для каждого торговца найдется торговое место.

Что же касается цен на мясо - мы сравнили их с прошлым месяцем - после переезда на новое место они практически не изменились. Прицениться и посмотреть вы можете сами в нашей галерее, специально для вас мы прошлись по рынку и посмотрели сколько нынче стоит не только мясо, но ещё и овощи, фрукты, сыры и молочные продукты.