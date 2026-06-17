Куда нам столько? На ближайшие выборы заявилось уже 13 списков

Он указал, что получены заявки на подачу двух кандидатских списков 20 июня.

Ожидается, что в ряде случаев все необходимые документы будут подготовлены в цифровом формате.

Для сравнения Звиедрис напомнил, что на участие в выборах Сейма в 2022 году было подано в общей сложности 19 кандидатских списков, при этом полностью в электронном виде был подан только один из них.

Председатель ЦИК также сообщил, что последний день подачи кандидатских списков в этом году назначен на 5 июля, после чего состоится жеребьевка номеров списков.

После подачи списков в сотрудничестве с государственными учреждениями ЦИК проверит соответствие заявленных кандидатов требованиям для выдвижения, и в случае, если кто-то не будет соответствовать установленным законом критериям, соответствующий кандидат будет вычеркнут из списка.

На предыдущих выборах из 1832 кандидатов трое были вычеркнуты из-за несоответствия, добавил Звиедрис.

Агентство ЛЕТА выяснило, что Национальное объединение подаст свой кандидатский список в субботу, 20 июня, очно.

Выборы 15-го Сейма состоятся в начале октября.