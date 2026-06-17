В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Годовая инфляция в Латвии, так же, как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%.

Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС.

Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции (1,1%), за которой следовали Дания и Чехия (1,8%), Мальта (2,1%) и Венгрия (2,3%).

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (9,7%), за ней следовали Болгария (6,3%), Литва (5,1%), Хорватия и Греция (по 4,9%), а также в Люксембурге (4,5%). В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составила 3,3%, а в еврозоне - 3,2%.

В свою очередь, по сравнению с апрелем потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%.

В Латвии по сравнению с апрелем потребительские цены в мае, так же, как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Месячная инфляция зафиксирована в 19 странах-членах ЕС, при этом наиболее высокой она была на Мальте (+1,4%). Самая высокая месячная дефляция зафиксирована в Бельгии (-0,3%), а в Венгрии и Нидерландах потребительские цены остались без изменений. В Литве, как и в Германии, потребительские цены снизились на 0,1%, а в Эстонии, как и в Финляндии, выросли на 0,5%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с гармонизированным индексом потребительских цен ЕС (HICP).