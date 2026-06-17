Энергомост с Латвией для Литвы стал проектом государственной важности

В рамках его реализации планируется построить новые линии электропередачи и реконструировать существующие и связанные с ними внутренние сети в центральной, северной и западной Литве, соединить восточную и западную части энергосистемы, а также создать условия для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии.

Планируется проложить линии мощностью 330 кВ Дарбенай-Вардува-Муша, Панявежис-Муша, Вардува-Броцены, построить трансформаторную подстанцию 330 кВ в Вардуве, шунтирующие реакторы на распределительных устройствах в Дарбенай и Муше, реконструировать линии мощностью 330 кВ Дарбенай-Гробиня, Панявежис-Йонава, Панявежис-Айзкраукле, Литовская электростанция-Йонава, Шяуляй-Муша и Муша-Вискали, а также установить средства ограничения потока мощности.

Статус важного для государства проекта позволит быстрее подготовить документы территориального планирования и реализовать намеченные планы.

Часть этих объектов считается проектом объединения северо-западных и восточных сетей электропередачи, который еще в мае 2024 года Сейм Литвы признал проектом особой государственной важности. При реализации проекта синхронизации энергосистемы с европейскими сетями части из них также был присвоен аналогичный статус.

Проект будет реализован за счет средств оператора системы передачи электроэнергии "Litgrid" и (или) Фонда инфраструктурных сетей Европы.

После состоявшегося на прошлой неделе заседания правительственной комиссии по развитию энергосистемы премьер Инга Ругинене сказала, что важнейшие направления развития энергетики страны - защита критической инфраструктуры и развитие межгосударственных соединений: сухопутное соединение с Польшей "Harmony Link", усиление соединений с Латвией и проект совместного литовско-латвийского соединения с Германией.

По данным "Litgrid", при реализации проектов пропускная способность сечения Литвы и Латвии увеличится с 1250 до 2250 мегаватт (МВт), что позволит дополнительно передавать около 4 тыс. ГВтч электроэнергии в год, подключить к сети около 1,1 тыс. МВт ветровых, 800 МВт солнечных и около 2,4 тыс. МВт морских ветровых электростанций.

Глава "Litgrid" Андрюс Шямяшкявичюс ранее отмечал, что в ближайшее десятилетие планируется значительно расширить пропускную способность линий электропередачи с Латвией, благодаря чему электроэнергия между странами сможет перемещаться без ограничений.