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В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет. Но ненадолго

© LETA 17 июня, 2026 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие дни в Латвии значительно потеплеет, но начиная с середины праздника Лиго температура немного понизится, согласно последним прогнозам погоды.

В четверг местами температура поднимется до +22 градусов, в пятницу – до +24 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков будет немного – местами лишь моросящий дождь.

В субботу будет преимущественно сухо и солнечно, температура воздуха поднимется до +22–+27 градусов. В воскресенье во многих местах возможны грозы, погода будет душной.

В воскресенье в 11:24 состоится летнее солнцестояние. 21 июня будет самым длинным днем ​​в году, а самая короткая ночь – с субботы на воскресенье, ожидается преимущественно сухая и теплая погода – температура воздуха не опустится ниже +13–+18 градусов.

Согласно текущим прогнозам, 22 июня дождя не будет, будет солнечно, температура воздуха, как ожидается, будет на несколько градусов ниже, чем в субботу и воскресенье.

Начиная с середины праздничных каникул, ожидается дальнейшее понижение температуры, но прогноз остается переменчивым. Возможно, во время Лиго придет циклон, который принесет облачную и дождливую погоду, также возможно, что дождь будет идти лишь в отдельных районах страны, а с приходом солнца температура воздуха во многих местах превысит +20 градусов.

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