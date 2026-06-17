СГД решила взыскать налог с главы закрытой фирмы: суд остановил налоговиков. Прецедент!

Ситуация стала классической иллюстрацией «бюрократической инерции». Компания, членом правления которой был заявитель, уже была исключена из коммерческого реестра. Соответственно, все его налоговые задолженности были списаны. Однако СГД, игнорируя тот факт, что задолженность как юридическое обязательство больше не существует, продолжала вести дело против бывшего члена правления, пытаясь взыскать 265 526,07 евро. Аргументация Налоговой службы основывалась на факте возбуждения процедуры — ведомство считало, что, поскольку процесс был возбужден в то время, когда компания еще существовала, у них есть право продолжать взыскание с члена правления даже после ликвидации компании. Суд отклонил такую аргументацию как необоснованную.

Суд, сославшись на решение Сената Верховного суда от 17 июня 2025 года по делу № SKA-82/2025, внес ясность, которая, по-видимому, оказалась неудобной для СГД. Целью законодателя при установлении ответственности члена правления было обеспечить, чтобы член правления инициировал процедуру несостоятельности, пока компания еще существует. Если компания ликвидирована, ее налоговая задолженность списывается, и государство больше не претендует на ее взыскание. Личная ответственность члена правления является солидарной с ответственностью предприятия. Если предприятие исключено из реестра, исчезает правосубъект, с которого можно было бы взыскать эту задолженность. Соответственно, исчезает и основание для предъявления претензий к члену правления. Попытки СГД подчеркнуть «момент начала процесса» являются попыткой создать искусственное продолжение обязательств. Суд четко указал: не может существовать «продолжающаяся ответственность» в ситуации, когда задолженность как таковая прекратилась.

Это решение является победой над административным произволом. Оно подтверждает, что стремление государственных органов «взыскать что угодно и любым способом» не может игнорировать принципы правовой уверенности и правового государства. Если вы являетесь бывшим членом правления и получили решение СГД о взыскании налоговой задолженности с компании, которая больше не существует, не воспринимайте такое решение как окончательную истину. Как показывает судебная практика, интерпретация СГД зачастую не соответствует духу закона и позиции Сената.