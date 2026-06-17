Пенсионные накопления, которые забрали жители Литвы, составили 3% ВВП страны

„Жителям возвращено почти три миллиарда евро – огромная сумма. Это 3% создаваемого в Литве ВВП или 6% годовых располагаемых доходов“, – заявил в среду журналистам Гядиминас Шимкус, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

По его словам, изъятые средства смягчат влияние энергетического кризиса на экономику.

„Если предположить, что на потребление будет направлено от полумиллиарда до полутора миллиардов евро, то в макроэкономическом смысле негативное влияние цен на энергоносители на экономику полностью компенсируется“, – отметил Шимкус.

По словам главы Центробанка, рост продаж товаров длительного пользования в апреле означает, что „часть изъятых денег уже возвращается в экономику“.

„Несомненно, это позитивный импульс, стимулирующий экономику, который совпал с событиями на Ближнем Востоке и их негативным влиянием на экономику Литвы“, – сказал Шимкус.

Как сообщало агентство BNS, в первом квартале пенсионное накопление прекратили около 550 тыс. человек (почти 40% участников), в то время как около 860 тыс. продолжили копить.

По словам Шимкуса, из фондов второй ступени во время первой волны в Литве было изъято больше средств, чем в Эстонии за весь период: „Напрямую сравнивать с Эстонией я не могу, поступление этих средств в экономику растянется во времени, и это гораздо большие деньги, чем в случае с Эстонией.“

По данным Банка Литвы, 72% (2,06 млрд евро) изъятых средств в апреле находились на счетах жителей, 16% (450 млн евро) – были обналичены, 3% (80 млн евро) – направлены на досрочное погашение жилищных кредитов, еще 3% (80 млн евро) – на досрочное погашение потребительских и других кредитов, 1% (30 млн евро) – на взносы в пенсионные фонды третьей ступени и инвестиционное страхование жизни.

Двухлетнее окно возможностей для выхода из накопления и изъятия средств открылось в начале этого года и закроется в конце 2027 года.

До сих пор во второй ступени копили около 1,45 млн жителей, а их общие накопленные активы составляли около 10,6 млрд евро.