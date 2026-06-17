В Риге на Лиго бесплатный общественный транспорт. И дополнительный!

С 22 по 24 июня общественный транспорт будет работать по праздничному расписанию, а в перенесенный будний день, субботу, 27 июня, он будет работать по расписанию будних дней.

23 и 24 июня все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге. В то же время, в ночь на 24 июня будет запланировано несколько дополнительных рейсов.

В связи с мероприятиями, посвященными празднованию летнего солнцестояния, в Зеленом театре Межапаркса, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе будут организованы дополнительные поездки на общественном транспорте.

Также произойдут изменения в графике работы центров обслуживания клиентов и в тарифах на муниципальную парковку.

