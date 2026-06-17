Кому бесплатный пропуск в Юрмалу: едешь лечиться сам или везешь другого?

Это относится к назначениям:

• Amberdent Clinic

• Jūrmalas slimnīca - Jurmala Hospital

• Mental health clinic "Klīnika Dzintari"

• Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari

• Pallas Clinic

• ООО «Сервисное агентство АГ»

• SIVA

• Dubultu poliklīnika

Перед въездом зарегистрируйте транспортное средство на портале epakalpojumi.jurmala.lv, а затем зарегистрируйтесь на ресепшн медицинского учреждения.

Бесплатный вход доступен следующим лицам:

Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностыми;

для лиц, направляющихся в медучреждение в Юрмале или привозящих туда других людей за медицинскими услугами.

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Собираетесь на медицинский прием в Юрмалу? В некоторых случаях не нужно приобретать пропуск на въезд — просто зарегистрируйте автомобиль заранее.

Это касается посещений отдельных медучреждений Юрмалы, а также инвалидов и их транспорта.

Больше информации: visitjurmala.lv/en/buy-an-entry-pass