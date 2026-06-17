Кому бесплатный пропуск в Юрмалу: едешь лечиться сам или везешь другого?

Это относится к назначениям:
• Amberdent Clinic
• Jūrmalas slimnīca - Jurmala Hospital
• Mental health clinic "Klīnika Dzintari"
• Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
• Pallas Clinic
• ООО «Сервисное агентство АГ»
• SIVA
• Dubultu poliklīnika
Перед въездом зарегистрируйте транспортное средство на портале epakalpojumi.jurmala.lv, а затем зарегистрируйтесь на ресепшн медицинского учреждения.
Бесплатный вход доступен следующим лицам:
Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностыми;
для лиц, направляющихся в медучреждение в Юрмале или привозящих туда других людей за медицинскими услугами.
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Собираетесь на медицинский прием в Юрмалу? В некоторых случаях не нужно приобретать пропуск на въезд — просто зарегистрируйте автомобиль заранее.
Это касается посещений отдельных медучреждений Юрмалы, а также инвалидов и их транспорта.
Больше информации: visitjurmala.lv/en/buy-an-entry-pass