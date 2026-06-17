Запишите телефон! На Лиго жители смогут получить консультации дежурных врачей

Дежурные врачи оказывают те же услуги, что и семейные врачи. Информация о графике их работы и местах приема доступна на сайте NVD.

При простуде, боли в горле, повышенной температуре, расстройствах пищеварения и обострении хронических заболеваний жители могут круглосуточно обращаться на консультативный телефон семейных врачей 66016001.

В случае травм, ожогов, резкого ухудшения самочувствия и других острых состояний следует обращаться в ближайший пункт неотложной помощи или приемное отделение больницы. При угрозе жизни необходимо звонить по номеру 113 или 112.

В NVD также призывают заранее приобрести необходимые рецептурные лекарства, проверить домашнюю аптечку и перед поездками уточнить расположение ближайшего медицинского учреждения.