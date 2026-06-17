У Минздрава нет времени решать проблему нехватки персонала. Он очень занят. Интересно, чем?

Она напомнила, что уже три года не менялись положения Кабинета министров о минимальной месячной заработной плате медицинских работников. В них для врача установлена минимальная зарплата в размере 1813 евро, а заработная плата остального медицинского персонала определяется пропорционально.

Бариня указала, что профсоюз представил в план действий правительства предложения, связанные с решением проблем в сфере кадровых ресурсов, однако полученный от Министерства здравоохранения ответ её удивил. По её словам, министерство указало, что времени было слишком мало для разработки необходимых решений.

Особый колорит ситуации придаёт тот факт, что Латвия только что ужесточила иммиграционное законодательство. То есть в стране официально признают нехватку врачей, медсестёр и фельдшеров, но одновременно усложняют путь для тех, кто теоретически мог бы закрыть часть кадровых дыр. Получается своеобразный аттракцион: пациентов становится больше, медиков — меньше, а двери для потенциальных работников закрываются.

Впрочем, искать выход из этой ловушки, судя по словам г-жи Барини, никто особенно не спешит. В результате складывается впечатление, что дефицит медицинских работников воспринимается не как проблема, требующая срочных действий, а как привычный элемент латвийского пейзажа — вроде осенних дождей или очередей на обследование. Все знают, что так быть не должно, но... никто не торопится что-либо менять. У политиков более важные дела... airBaltic... самопиар перед выборами.