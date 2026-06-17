Одна крыса подняла на ноги целый спецотряд — в этой стране ей не дают ни единого шанса

Для жителей Новой Зеландии всё иначе.

Если кто-то замечает подозрительную нору, слышит шорох или видит крысу возле дома, в дело могут вступить специалисты с собаками, ловушками, камерами наблюдения и даже генетическим анализом.

Звучит как сюжет фильма про охотников за привидениями. Только объект охоты вполне реален.

Недавно житель Веллингтона заметил большие тоннели возле своей компостной кучи. Две недели он пытался справиться самостоятельно, а затем сообщил о находке специалистам.

Началась настоящая операция.

Сначала эксперты проверили, действительно ли речь идёт о крысе. Затем на место отправили специально обучённых собак. После этого подключилась группа захвата, которая расставила камеры и ловушки.

Подозреваемого нашли.

Им оказалась гигантская норвежская крыса весом 529 граммов и длиной почти полметра вместе с хвостом. По словам специалистов, это был один из самых крупных экземпляров, которые им приходилось ловить.

На этом история не закончилась.

После поимки животное отправили на генетический анализ, чтобы выяснить, местная это особь или незваный гость, прибывший из другого района.

Причина такой настойчивости проста. Новая Зеландия ведёт одну из самых необычных экологических кампаний в мире. Страна поставила цель избавиться от завезённых хищников к 2050 году.

Из-за многолетней изоляции местные птицы эволюционировали практически без наземных врагов. Многие из них плохо летают или вообще не умеют летать, поэтому появление крыс, горностаев и опоссумов оказалось для них настоящей катастрофой.

По оценкам природоохранных служб, такие хищники ежегодно уничтожают около 25 миллионов местных птиц.

Поэтому в некоторых районах страны одна замеченная крыса считается не бытовой проблемой, а тревожным сигналом.

У проекта даже есть горячая линия с говорящим номером: 0800 NO RATS.

И если кто-то звонит туда с сообщением о подозрительном госте, специалисты стараются реагировать так быстро, будто речь идёт не о грызуне, а о беглом преступнике.

Судя по результатам, метод работает. В районах, где борьба с крысами ведётся уже много лет, численность местных птиц выросла в несколько раз.

А значит, одна крыса в Новой Зеландии — это уже давно не просто крыса.