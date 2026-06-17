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Новый вид страхования в Латвии — «от военных рисков в мирное время»: что там?

© LETA 17 июня, 2026 10:28

Новости Латвии 0 комментариев

Несколько страховых компаний начали предлагать новый вид страхования - от военных рисков в мирное время. До сих пор такие риски страховщики не покрывали.

Представители страховых компаний сообщили, что в первые дни наибольшую активность проявили именно сельхозпроизводители.

С начала года в Латвии несколько раз объявлялись предупреждения о воздушной тревоге после проникновения военных дронов в воздушное пространство страны.

В Литве и Эстонии также все чаще звучат сигналы воздушной тревоги. Хотя вероятность подобных инцидентов невелика, страховщики вводят новый вид страхования от военных рисков в мирное время, рассказал руководитель латвийского филиала "Compensa Vienna Insurance Group" Айгар Фрейманис.

"Военные риски включают дроны, снаряды, падение военных летательных аппаратов или их частей на объект. Возможно, какая-то ракета собьется с курса и случайно попадет в цель. Политические риски - это терроризм, забастовки, саботаж, беспорядки, когда люди выходят на улицы и начинаются погромы", - пояснил Фрейманис.

Менее чем за неделю "Compensa" уже получила более 20 запросов. "Есть производственные предприятия, но нас очень удивило, что много запросов - почти половина - поступило от сельскохозяйственных компаний".

Среди них есть зерноводческие хозяйства: "Те, кто занимается зерносушилками... Зерносушилки могут напоминать нефтебазы, поскольку не секрет, что цели для дронов чаще запрограммированы на объекты нефтяной и критической инфраструктуры, имеющие схожие признаки. Сейчас дроны дезориентированы, их настройки меняются. Они внезапно распознают какую-нибудь башню и врезаются в нее".

Запросы поступали из разных краев страны: "На самом деле из самых разных регионов. У нас есть запросы даже из Курземе. Это не только Латгале. Изначально мы тоже думали, что интерес будет выше в приграничных районах, но нет", - рассказал Фрейманис.

По его словам, интерес со стороны клиентов очень велик. "Мы получаем очень много телефонных звонков от страховых брокеров, которые интересуются этим продуктом. Конечно, первый вопрос - сколько это стоит? Сейчас ответить не так просто, поскольку каждый риск оценивается индивидуально", - признал Фрейманис.

Руководитель направления коммерческой недвижимости компании "Balta" Угис Ушканс также отметил очень высокий интерес: "Сегодня первый день, когда мы начали предлагать это страхование, и уже получили несколько запросов от клиентов. Представлены различные отрасли - производители, сельхозпредприятия, котельные, также есть запросы от владельцев офисных зданий и многоквартирных домов".

Однако данное страхование не будет распространяться на посевные площади и сельскохозяйственную технику, отметил Ушканс: "Это страхование будет распространяться именно на коммерческую недвижимость, под которой мы понимаем здания, оборудование в этих зданиях, имущество и товарные запасы. Специальную технику, то есть сельскохозяйственную технику, а также посевы по этому полису застраховать невозможно".

(Lsm.lv)

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