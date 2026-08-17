Суд также оставил без рассмотрения заявленное потерпевшим требование о компенсации морального вреда и материального ущерба.
Зутис заявил агентству LETA, что воспринял решение суда очень позитивно и именно такого исхода ожидал. По его мнению, суд установил, что в деле отсутствовали доказательства, подтверждающие его вину.
Боксёр пояснил, что в судебных прениях его адвокат акцентировал внимание на недостатке доказательств, в том числе на отсутствии свидетелей, которые видели бы, что именно Зутис избил молодого человека.
Зутис отметил, что судебное разбирательство создало для него и практические ограничения: в частности, после начала войны в Украине ему запретили вступать в Земессардзе, а также выезжать за границу для участия в боксёрских поединках.
Участники процесса в течение десяти дней со дня оглашения сокращённого приговора могут в письменном виде попросить суд подготовить полный текст решения. После того как полный приговор станет доступен, его можно будет обжаловать.
Ранее сообщалось, что, согласно обвинению, 20 марта 2021 года Зутис пришёл в одну из квартир в Елгаве и не менее четырёх раз ударил молодого человека по голове и лицу.
Зутис обвинялся по части второй статьи 130 Уголовного закона — в умышленном причинении лёгких телесных повреждений. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного ареста, надзора пробации, общественных работ или штрафа.
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