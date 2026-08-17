Зутис отметил, что судебное разбирательство создало для него и практические ограничения: в частности, после начала войны в Украине ему запретили вступать в Земессардзе, а также выезжать за границу для участия в боксёрских поединках.

Участники процесса в течение десяти дней со дня оглашения сокращённого приговора могут в письменном виде попросить суд подготовить полный текст решения. После того как полный приговор станет доступен, его можно будет обжаловать.

Ранее сообщалось, что, согласно обвинению, 20 марта 2021 года Зутис пришёл в одну из квартир в Елгаве и не менее четырёх раз ударил молодого человека по голове и лицу.