Время менять батареи: как по новым правилам?

- Давно хотели поставить новые радиаторы, чтобы можно было регулировать температуру и отключать, - рассказал Дмитрий, житель столичного района Иманта. - Этим летом планируем заменить радиаторы в обеих комнатах и на кухне. И ремонт в квартире начнем потихоньку...

V О радиаторах. Управляющие компании предупреждают о правилах замены отопительных устройств:

* замену радиаторов и полотенцесушителей необходимо согласовать с домоуправлением до их начала, чтобы случайно не повредить общую систему отопления дома;

* если мощность устройств не соответствует техническим данным системы в доме, вновь установленные радиаторы, возможно, придется заменить;

* за замену радиаторов без согласования собственник квартиры может быть оштрафован...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА