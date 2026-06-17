Врачи перекрыли лишние сосуды в колене — и боль отступила на год

Миллионы людей по всему миру живут с болью в коленях и годами балансируют между обезболивающими уколами и перспективой серьёзной операции. Но немецкие врачи заявили о неожиданном результате: иногда проблему можно решить, просто перекрыв несколько лишних кровеносных сосудов.

Речь идёт о процедуре, которая не требует замены сустава и проводится через тонкий катетер. Врач находит вокруг больного колена сосуды, поддерживающие хроническое воспаление, и вводит специальные микрочастицы, временно блокирующие кровоток.

Звучит почти как ремонт водопровода. Но эффект оказался вполне реальным.

В исследовании приняли участие 194 человека, которым уже не помогали физиотерапия, противовоспалительные препараты и инъекции. Средний возраст пациентов составил 69 лет.

Через шесть недель после процедуры боль заметно уменьшилась. А через год результат сохранился.

По данным исследователей, около 80% участников получили улучшение, которое врачи считают клинически значимым. Людям стало проще ходить, заниматься повседневными делами и даже возвращаться к физической активности.

Интересно, что все 239 проведённых процедур завершились успешно. Серьёзных осложнений не зарегистрировали вовсе, а лёгкие побочные реакции возникли менее чем у 7% пациентов и прошли самостоятельно.

Авторы работы считают, что метод может стать промежуточным вариантом между уколами и полной заменой коленного сустава. Для многих пациентов именно такого варианта сегодня и не хватает.

Конечно, говорить о полном излечении остеоартрита пока никто не спешит. Но идея о том, что длительную боль можно уменьшить без операции и длительной реабилитации, уже привлекла внимание специалистов.

Возможно, в будущем некоторым людям придётся выбирать не между болью и новым суставом, а между двумя небольшими проколами и годом спокойной жизни.