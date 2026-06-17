В Японии нашли «мороженый картель» — и это случилось прямо перед адской жарой

Японская комиссия по справедливой торговле провела обыски сразу в шести крупных компаниях. Под подозрением оказались Akagi Nyugyo, Ezaki Glico, Lotte, Meiji, Morinaga Milk Industry и Morinaga & Co.

По данным японских СМИ, компании могли годами согласовывать, когда и насколько поднимать цены на мороженое и замороженные десерты. То есть не просто реагировать на рост расходов, а использовать продуктовую инфляцию как удобный повод.

Для обычного покупателя это выглядит особенно обидно. Когда на улице всё ближе температура за 40 градусов, мороженое перестаёт быть просто сладостью. Это уже почти средство выживания.

Японское телевидение даже показало графики, где цены на популярные десерты разных производителей несколько раз росли почти синхронно с 2022 по 2025 год.

Сами компании подтверждают, что находятся под проверкой, и обещают сотрудничать с властями. Официальных выводов пока нет.

Но момент для такого расследования получился почти кинематографическим. Япония готовится к очередному тяжёлому лету, власти уже ввели специальный термин для дней с температурой выше 40 градусов, а рынок мороженого тем временем достиг рекордных размеров.

За год он вырос до 663 млрд иен, это около 4 млрд долларов.

Жара делает своё дело. Люди чаще покупают замороженные десерты, компании зарабатывают больше, а теперь регуляторы пытаются понять, не слишком ли дружно эти компании решили заработать на всеобщем желании охладиться.

И если подозрения подтвердятся, японское лето 2026 года могут запомнить не только из-за рекордной жары, но и из-за самого холодного картеля сезона.