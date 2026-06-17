Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

В Японии нашли «мороженый картель» — и это случилось прямо перед адской жарой

Редакция PRESS 17 июня, 2026 10:18

Всюду жизнь 0 комментариев

В Японии лето и так умеет быть суровым. Но в этом году к жаре, кондиционерам и липким улицам добавилась ещё одна неожиданная проблема: власти пришли к производителям мороженого.

Японская комиссия по справедливой торговле провела обыски сразу в шести крупных компаниях. Под подозрением оказались Akagi Nyugyo, Ezaki Glico, Lotte, Meiji, Morinaga Milk Industry и Morinaga & Co.

По данным японских СМИ, компании могли годами согласовывать, когда и насколько поднимать цены на мороженое и замороженные десерты. То есть не просто реагировать на рост расходов, а использовать продуктовую инфляцию как удобный повод.

Для обычного покупателя это выглядит особенно обидно. Когда на улице всё ближе температура за 40 градусов, мороженое перестаёт быть просто сладостью. Это уже почти средство выживания.

Японское телевидение даже показало графики, где цены на популярные десерты разных производителей несколько раз росли почти синхронно с 2022 по 2025 год.

Сами компании подтверждают, что находятся под проверкой, и обещают сотрудничать с властями. Официальных выводов пока нет.

Но момент для такого расследования получился почти кинематографическим. Япония готовится к очередному тяжёлому лету, власти уже ввели специальный термин для дней с температурой выше 40 градусов, а рынок мороженого тем временем достиг рекордных размеров.

За год он вырос до 663 млрд иен, это около 4 млрд долларов.

Жара делает своё дело. Люди чаще покупают замороженные десерты, компании зарабатывают больше, а теперь регуляторы пытаются понять, не слишком ли дружно эти компании решили заработать на всеобщем желании охладиться.

И если подозрения подтвердятся, японское лето 2026 года могут запомнить не только из-за рекордной жары, но и из-за самого холодного картеля сезона.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников
Важно

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности
Важно

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности (1)

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам
Важно

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Читать
Загрузка

В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента

Мир 15:47

Мир 0 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Читать

Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад

Азбука здоровья 15:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Читать

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать

«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Читать

Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Читать

Обещают день без дождя!

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Читать