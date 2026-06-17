Лучше бы явиться добровольно: полиция просит помощи в розыске (ФОТО)

Мы также просим человека, изображенного на фотографии, явиться в полицию.
...Судя по фото, это женщина.
Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на персону на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить её личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.
Мы также просим человека, изображенного на фотографии, явиться в полицию.
...Судя по фото, это женщина.
Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.
Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.
В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.
В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.
Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.
Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.
Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.
С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.
Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.
Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.
В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.
В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.