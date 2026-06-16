Граждан России нельзя пускать на отдых в Европу: заявление МИД Латвии

В повестке заседания были вопросы следующего многолетнего бюджета ЕС, проект выводов заседания Европейского совета 18–19 июня, ход упрощения законодательства ЕС, программа работы трио председательств в Совете ЕС на ближайшие 18 месяцев (Ирландия, Литва и Греция), ситуация в Венгрии в сфере европейских ценностей, а также процесс Европейского семестра 2026 года.

Обсуждая проект выводов Европейского совета, Уршульскис приветствовал открытие первой группы переговоров с Украиной и Молдовой и призвал как можно скорее открыть остальные переговорные главы. Он также выступил за своевременное утверждение 21-го пакета санкций против России для сохранения давления на страну-агрессора.

По его словам, важно сохранять и изоляцию России. Представителям России не следует предоставлять возможность ни в искусстве, ни в спорте распространять российскую пропаганду, пользоваться туристическими поездками в страны ЕС, а бывшим российским военнослужащим не следует разрешать въезд в Евросоюз.

Говоря о следующем многолетнем бюджете ЕС, парламентский секретарь отметил, что предложенный кипрским председательством переговорный документ не отражает приоритеты Латвии, особенно в вопросах безопасности и обороны, поддержки восточной границы ЕС и обеспечения справедливой конкуренции для фермеров.

Уршульскис подчеркнул, что сокращение финансирования в сфере безопасности и обороны сейчас не только неприемлемо, но и опасно. Особое беспокойство вызывают возможные сокращения финансирования оборонного направления Европейского фонда конкурентоспособности и механизма «Соединяя Европу».

В ходе обсуждения упрощения законодательства ЕС представитель МИД подтвердил поддержку Латвией дальнейшего сокращения бюрократических процедур, отметив положительное влияние этого процесса на конкурентоспособность латвийских предприятий как на едином европейском рынке, так и на мировом уровне.

Комментируя программу работы трио председательств Ирландии, Литвы и Греции, Уршульскис выделил ключевые приоритеты Латвии: продолжение всесторонней поддержки Украины, укрепление безопасности и обороны ЕС, расширение Евросоюза, повышение конкурентоспособности, устойчивый экономический рост и укрепление общественной устойчивости.

Участники заседания также заслушали информацию о ситуации в Венгрии с точки зрения соблюдения ценностей ЕС и в рамках Европейского семестра 2026 года утвердили рекомендации государствам-членам по экономической, социальной, трудовой, структурной и бюджетной политике.