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Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

© LETA 16 июня, 2026 18:32

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Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

В ответном письме поясняется, что правительство получило обращение комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной политике, окружающей среде и региональному развитию от 1 апреля 2026 года с просьбой пересмотреть действующие правила о запрещённых к импорту в Латвию сельскохозяйственных и кормовых продуктах, а также оценить необходимость дополнить список товарами, импорт которых из России и Белоруссии продолжается.

Министерство земледелия в настоящее время готовит поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие расширение перечня сельскохозяйственной и кормовой продукции. Цель изменений — включить в регулирование товары, подпадающие под действие статьи 31 Закона о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий и продолжающие импортироваться из России и Беларуси в 2026 году.

В частности, предлагается запретить импорт свекловичного жома с добавлением мелассы, жмыха и других твёрдых остатков, в том числе измельчённых или гранулированных, получаемых при переработке семян подсолнечника. До сих пор эти товары не подпадали под ограничения, однако участникам рынка уже был предоставлен достаточный переходный период для поиска альтернативных поставщиков сырья.

Кроме того, список планируется дополнить другими сельскохозяйственными и кормовыми товарами, включая живых животных. Это обосновывается соображениями защиты здоровья людей и животных, в том числе вспышками бешенства, которые в последние годы фиксировались в России.

Также предлагается запретить импорт из России рыбы и рыбной продукции. Латвия неоднократно поднимала вопрос об ограничении поставок этих товаров на уровне Европейского союза, в том числе на заседаниях Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. Отмечается, что рыба и рыбная продукция остаются одной из крупнейших по стоимости категорий агропродовольственного импорта из России в Евросоюз.

Поправками также предусматривается включение в перечень запретов чая и специй, продукции мукомольной промышленности, семян масличных культур, растительных масел и других сельскохозяйственных и кормовых товаров, которые всё ещё импортируются из России и Белоруссии.

В настоящее время проект изменений вынесен на общественное обсуждение. После завершения процедуры согласования поправки будут представлены на рассмотрение Кабинета министров в установленном порядке.

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