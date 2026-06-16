В медицине наблюдается серьёзный разрыв между качеством услуг и их доступностью: эксперт

Она отметила, что особенно ярко эта ситуация проявляется в детской медицине. В Латвии детям государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь, а Детская клиническая университетская больница считается учреждением очень высокого уровня. При этом эксперт подчеркнула, что такой уровень доступен не по всей стране и не может обслужить весь поток пациентов.

По её словам, в детской медицине создана относительно хорошо функционирующая система с чётким маршрутом пациентов, развитой неотложной помощью и высокой точностью диагностики. Однако аналогичную модель во взрослой здравоохранении Латвии до сих пор создать не удалось.

Эксперт также указала на растущий разрыв между государственным и платным здравоохранением. Хотя частная медицина быстро развивается, её стоимость постоянно растёт, что ограничивает возможности значительной части населения. В государственном секторе, по её словам, качество услуг часто остаётся относительно высоким, но главными проблемами являются доступность и сроки ожидания.

Кроме того, было отмечено, что полисы медицинского страхования не всегда полностью покрывают растущие расходы, поскольку имеют определённые лимиты. Это означает, что даже у людей с полисом нет гарантии полной доступности услуг.

Эксперт пришла к выводу, что в Латвии формируется всё большая неравенство в доступности здравоохранения: часть общества может воспользоваться частной медициной или страховкой, в то время как для других реальная возможность получить своевременное лечение сильно ограничена. В целом для всей системы главная проблема заключается не в качестве услуг, а именно в их доступности.