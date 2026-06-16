Опасная работа: работники культуры получат прибавки к зарплатам за риск

В Министерстве культуры поясняют, что необходимость выделения средств связана с тем, что участие работников учреждений культурного наследия в выполнении задач по управлению кризисами, гражданской защите и кибербезопасности выходит за рамки их первоначальных должностных обязанностей. Сотрудники должны обеспечивать сохранность культурных ценностей в условиях повышенных рисков безопасности, реализовывать превентивные и оперативные меры, поддерживать непрерывность работы учреждений и защищать цифровые ресурсы.

В министерстве считают, что для выполнения этих задач, мотивации работников и удержания специалистов необходимо повысить оплату труда, приведя её в соответствие с фактическим объёмом работы, уровнем ответственности и рисков. Кроме того, в KM отмечают, что средняя зарплата работников учреждений культурного наследия существенно уступает средней зарплате в государственном секторе в 2025 году, несмотря на высокие требования к архивистам, библиотекарям, музейным и другим специалистам.

Для повышения зарплат планируется перераспределить 1 187 946 евро из расходов на товары и услуги в фонд оплаты труда учреждений культурного наследия. Средства распределят следующим образом:

Объединению мемориальных музеев — 17 797 евро;

Турайдскому музейному заповеднику — 70 468 евро;

Латвийскому этнографическому музею под открытым небом — 68 370 евро;

Музею истории Риги и мореходства — 92 961 евро;

Латвийскому национальному музею литературы и музыки — 75 630 евро;

Латвийскому национальному художественному музею — 166 247 евро;

Латвийскому национальному историческому музею — 118 666 евро;

Национальному управлению культурного наследия Латвии — 105 427 евро;

Латвийскому национальному архиву — 407 585 евро;

Латвийской национальной библиотеке — 33 854 евро;

Библиотеке для незрячих Латвии — 30 941 евро.

Кроме того, предусмотрено перераспределение 24 431 евро из расходов на субсидии и дотации в фонд оплаты труда Национального киноцентра для укрепления его потенциала. В министерстве отмечают, что объём международного сотрудничества NKC значительно вырос: в 2025 году центр участвовал почти в 40 международных проектах и мероприятиях, в том числе после того, как поддержанный им фильм «Поток» («Straume») получил премию «Оскар».

Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что одной из главных проблем культурных учреждений на протяжении многих лет остаётся сложность удержания специалистов и привлечения новых профессионалов. По его словам, ключевым вопросом является уровень оплаты труда, который во многих культурных учреждениях заметно отстаёт от среднего уровня заработной платы на рынке труда.

Пунтулис сообщил, что встречался с руководителями ряда государственных культурных учреждений, чтобы обсудить способы поддержки и мотивации сотрудников отрасли. Он подчеркнул, что предложенное решение позволит учреждениям направлять часть собственного бюджета на повышение зарплат тем специалистам, чей уровень оплаты труда был критически низким или недостаточным с учётом их обязанностей, ответственности и средней зарплаты в государственном секторе.