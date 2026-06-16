Правительство выделило больше миллиона евро на развитие латышского… в цифре

Цель программы — обеспечить развитие латышского языка и культуры в цифровой среде, создав современную исследовательскую инфраструктуру и способствуя её использованию в науке, образовании и развитии технологий.

Министерство образования и науки (ИЗМ) подчёркивает роль гуманитарных и социальных наук в развитии общества, особенно в условиях таких вызовов, как дезинформация, поляризация общества и сохранение культурной идентичности. Программа также предусматривает укрепление устойчивости общества к информационным угрозам.

В аннотации особо отмечается, что цифровое развитие латышского языка и культуры — это вопрос национальной безопасности. Без целенаправленной государственной поддержки существует риск, что эти ресурсы будут недостаточно представлены в глобальной цифровой среде, где доминируют крупные языки и культуры.

Планируется развивать цифровые языковые и культурные ресурсы, в том числе обеспечивать их долгосрочное сохранение, а также совершенствовать цифровые словарные ресурсы. Будет проводиться анализ распространения информации в цифровой среде, в частности, как формируются нарративы, способные влиять на общественное восприятие и безопасность.

Особое внимание будет уделено развитию в цифровой среде латгальского письменного языка и диалектов восточной приграничной территории Латвии, а также созданию новых инструментов, например, решений для машинного перевода.

Кроме того, будут подготовлены научно обоснованные рекомендации государственным учреждениям по повышению устойчивости общества к информационным и психологическим угрозам, включая дезинформацию.

ИЗМ подчёркивает, что без государственной поддержки в этой сфере существует риск недостаточного представительства латышского языка и культуры в глобальном цифровом пространстве, что в долгосрочной перспективе может повлиять как на идентичность общества, так и на государственную безопасность.

Развитие цифровых ресурсов гуманитарных и социальных наук в Латвии в основном зависит от государственного бюджета, поскольку у этой сферы практически нет других источников финансирования. Фонды Европейского Союза и международные программы, такие как «Горизонт Европы», как правило, не поддерживают исследования, посвящённые темам, специфичным именно для Латвии.

Реализация программы начнётся после её утверждения: будут объявлены конкурсы проектов и привлечены исследователи из разных учреждений. Большая часть средств запланирована на 2027 и 2028 годы — по 439 221 евро ежегодно. В 2026 году предусмотрено 300 000 евро, а в 2029 году — 130 938 евро.

Финансирование будет обеспечено из средств государственного бюджета по программе научных исследований. Всю сумму планируется распределить по результатам одного конкурсного отбора проектов. Если качественных заявок окажется недостаточно, будет объявлен повторный конкурс.