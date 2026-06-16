В Цесисе построят новую женскую тюрьму

УМЗ в настоящее время работает над подготовкой договора о строительстве нового корпуса тюрьмы в Цесисе, который планируется заключить осенью.

"Если все пойдет успешно, то до конца года состоится закупка. В 2027 и 2028 годах будет проходить строительство, и в конце 2028 года работы могут быть завершены", - рассказал Калин.

С началом работы новой Лиепайской тюрьмы в начале мая начался перевод заключенных из Елгавской тюрьмы. Вчера в этой тюрьме оставалось 80 заключенных, подлежащих переводу. Десять заключенных должны быть освобождены до конца июня, в том числе последний заключенный будет освобожден 28 июня. 1 июля тюрьма будет закрыта.

Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы планируется закрыть в середине декабря.

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемская тюрьма. Осенью прошлого года в Ильгюциемской тюрьме находилось почти 200 заключенных. Инфраструктура этой тюрьмы критически устарела и не может использоваться для полноценного исполнения наказания и ресоциализации.

В Цесисе также находится воспитательное учреждение для несовершеннолетних.