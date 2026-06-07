Такое решение было принято после опубликованной в СМИ информации о случае смерти молодого человека, который в материале Службы новостей ЛТВ назван Алексом. Он скончался в тюремной больнице в Олайне полгода назад - накануне Рождества. За решёткой Алекс оказался в связи с совершением краж и употреблением наркотиков. После очередного нарушения закона и отбытия наказания в тюрьме его отправили в детский дом "Эзермалас", откуда он не раз попадал в тюремную больницу в связи с неконтролируемым поведением и членовредительством.

Управление мест заключения отказалось комментировать этот случай, сославшись на просьбу семьи о приватности и на конфиденциальность темы, а также сообщив, что начатый в связи со смертью Алекса уголовный процесс был прекращён за отсутствием состава преступления. Мать молодого человека это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что ясного и чёткого ответа о смерти сына от учреждений так и не получила.

Это единственный за последние пять лет случай смерти несовершеннолетнего заключённого.

В своём сюжете ЛТВ приводит данные о числе умерших заключённых и причинах их смерти.

С 2021 года в латвийских тюрьмах умерло более ста человек - это в среднем два случая смерти в месяц. В 2021-м их было 25, в 2022-м - 29, в 2023-м - 22, в 2024-м - 29, а прошлый год оказался рекордным - 32 человека скончались в неволе.

За этот год, с января по апрель, в местах отбытия наказания умерли семь заключённых.

Основные причины смерти в 2025 году: злокачественные опухоли, цирроз печени, острые сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ.

Из 32 заключённых, умерших в 2025 году, 12 человек совершили самоубийство. В одном случае причина смерти ещё не выяснена, идёт расследование.

Смилтенс подчёркивает, что должна быть обеспечена ясность по поводу случившегося и что нужно убедиться в том, что из такого рода случаев будут сделаны выводы. Министр делает упор на то, что государство не имеет права отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей.

Глава Минюста потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и о действиях учреждения до инцидента и после него, а также собрать данные о случаях смерти в местах лишения свободы за 2025 год и первые пять месяцев 2026-го, включая самоубийства.

Управление мест заключения должно отчитаться о принятых мерах по обеспечению психического здоровья несовершеннолетних заключённых, оценке риска самоубийств и их предотвращению, а также о запланированных улучшениях в сфере безопасности и надзора, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий.