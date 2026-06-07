Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

За прошлый год в местах лишения свободы умерли 32 человека; министр требует ответа (1)

© LETA 7 июня, 2026 14:59

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Министр юстиции Эдвард Смилтенс поручил Управлению местами заключения к 10 июня представить подробный доклад о случае смерти несовершеннолетнего заключённого в Олайнской тюремной больнице и о ситуации в целом в отношении смертей и самоубийств в тюрьмах.

Такое решение было принято после опубликованной в СМИ информации о случае смерти молодого человека, который в материале Службы новостей ЛТВ назван Алексом. Он скончался в тюремной больнице в Олайне полгода назад - накануне Рождества. За решёткой Алекс оказался в связи с совершением краж и употреблением наркотиков. После очередного нарушения закона и отбытия наказания в тюрьме его отправили в детский дом "Эзермалас", откуда он не раз попадал в тюремную больницу в связи с неконтролируемым поведением и членовредительством.

Управление мест заключения отказалось комментировать этот случай, сославшись на просьбу семьи о приватности и на конфиденциальность темы, а также сообщив, что начатый в связи со смертью Алекса уголовный процесс был прекращён за отсутствием состава преступления. Мать молодого человека это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что ясного и чёткого ответа о смерти сына от учреждений так и не получила.

Это единственный за последние пять лет случай смерти несовершеннолетнего заключённого.

В своём сюжете ЛТВ приводит данные о числе умерших заключённых и причинах их смерти.

С 2021 года в латвийских тюрьмах умерло более ста человек - это в среднем два случая смерти в месяц. В 2021-м их было 25, в 2022-м - 29, в 2023-м - 22, в 2024-м - 29, а прошлый год оказался рекордным - 32 человека скончались в неволе.

За этот год, с января по апрель, в местах отбытия наказания умерли семь заключённых.

Основные причины смерти в 2025 году: злокачественные опухоли, цирроз печени, острые сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ.

Из 32 заключённых, умерших в 2025 году, 12 человек совершили самоубийство. В одном случае причина смерти ещё не выяснена, идёт расследование.

Смилтенс подчёркивает, что должна быть обеспечена ясность по поводу случившегося и что нужно убедиться в том, что из такого рода случаев будут сделаны выводы. Министр делает упор на то, что государство не имеет права отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей.

Глава Минюста потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и о действиях учреждения до инцидента и после него, а также собрать данные о случаях смерти в местах лишения свободы за 2025 год и первые пять месяцев 2026-го, включая самоубийства.

Управление мест заключения должно отчитаться о принятых мерах по обеспечению психического здоровья несовершеннолетних заключённых, оценке риска самоубийств и их предотвращению, а также о запланированных улучшениях в сфере безопасности и надзора, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (6)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать