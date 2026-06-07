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«Всех в каменоломни!» В сети обсуждают шествие «Свободу курам!» (1)

Редакция PRESS 7 июня, 2026 12:43

Новости Латвии 1 комментариев

Как сообщило агентство LETA, в субботу, 6 июня, в центре Риги произошло очередное шествие в защиту животных "Свободу курам!". В нём участвовало более 100 человек, обратившихся с призывом к Сейму запретить в Латвии содержание кур-несушек в клетках.

Скандируя лозунги "Открой сердце - открой клетку!", "Свободу животным", "Скажи жестокости "нет" - клетки для кур в прошлое!" и "Клеткам - нет!", участники шествия с плакатами под барабанный бой прошли от Дома конгрессов через центр Риги до здания Сейма.

Это мероприятие, как и в прошлом году, вызвало раздражение и недоумение среди публики. А вот как отреагировал на него, в частности, адвокат Артур Звейсалниекс:

"Можно поухмыляться по поводу этого всего. Ну да, здорово, у нас - проблемы первого мира. Только вот организации таких "протестов", методам и т.д. меня давным-давно учили на семинарах IUSY (молодёжное крыло Socialist International) в самых разных странах мира. Так что эти самые защитники кур, но уже более массивно и организованно завтра устроят протесты за то, что понадобится мировым социалистам, например, какую-нибудь конвенцию... или ещё что-нибудь..."

А вот примеры комментариев с платформы "Х":

- Когда разворовывают и разбазаривают государственные средства Латвии, так много народу на пикет не собрать, а для защиты кур можно... Материал для размышления. :D

- Из всех проблем в стране резня кур - самая важная. Ну да, ну да.

- Действительно нет других способов потратить выходной? Можно же было прогуляться по морю, полюбоваться природой и т.д.

- Думаю, что в пансионатах и детских домах их помощь больше ждут и там она нужнее, но для этого нет агитаторов.

- А куда подевались флаги ЛГБТК+ и Палестины?

- Е*анаты! Всех в строй - и отправить работать на торфяные болота и в каменоломни.

- Это кто такие? Национал-большевики, что ли?

- Выглядят как деревенские дурачки. Лично я покупаю яйца у фермеров.

- Решение - урезать финансирование всем Фондам общественной интеграции и давать право голоса только тем, кто платит налоги. 99% из этой шоблы придётся начать думать о том, как раздобыть поесть (читай - начать работать), и тогда уже не будет времени ерундой заниматься.

- Да, но поди ты промой мозги такой большой толпе... У организаторов талант всё же.

- Хорошо, если одного из этой толпы в самом деле заботит эта курица... Остальным лишь бы самоутвердиться, себя показать, для кого-то - еврики отработать, вот и всё. 

- Я помню те времена, когда, если не был на первомайской демонстрации, можно было без премии остаться.

 

 

 

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Комментарии (1)
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