Названия для поездов выбрали эксперты АО Latvijas valsts meži, отобрав характерные для Латвии названия деревьев, птиц, животных и даров природы, отражающие разнообразие и богатство местной природы.
Боровик (Boletus edulis) — один из самых популярных и ценных грибов латвийских лесов, особенно часто встречающийся в конце лета и осенью. Он растет как в хвойных, так и в лиственных лесах. Боровики высоко ценятся в латвийской кулинарной традиции, а сбор грибов для многих стал неотъемлемой семейной традицией конца лета и осени.
Благородный олень (Cervus elaphus) — одно из крупнейших и самых величественных диких животных Латвии. Он обитает в обширных лесных массивах и болотистой местности по всей стране. В конце лета и осенью у благородных оленей начинается период гона, и в лесах можно услышать характерный рев самцов.
Осина (Populus tremula) — одно из самых распространенных и быстрорастущих лиственных деревьев Латвии. Она встречается как в лесах, так и по краям сельскохозяйственных угодий и на вырубках. Осину легко узнать по листьям, которые характерно дрожат даже при слабом ветре из-за длинных черешков. Древесину осины издавна использовали для изготовления кровельной дранки и колодезных срубов.
Ясень (Fraxinus excelsior) — одно из самых крупных лиственных деревьев Латвии. В благоприятных условиях он может вырастать более чем на 30 метров и жить несколько сотен лет. Ясень является родственником оливкового дерева и растет в плодородных лесах, на берегах рек и ручьев, а также в парках. Его древесина отличается прочностью и гибкостью, поэтому широко используется для изготовления инструментов, мебели и спортивного инвентаря.
В рамках сотрудничества LVM и Vivi, начавшегося в апреле, имена постепенно получат все 32 электропоезда. До сих пор названия получили 20 поездов: Пчела, Воробьиный сыч, Сосна, Ель, Уж, Глухарь, Орел, Береза, Папоротник, Дуб, Стрекоза, Косуля, Черника, Лисичка, Липа, Можжевельник, Муравей, Медведь, Удод и Жаворонок.
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