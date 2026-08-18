Используемый в этих гирляндах светодиодный драйвер может не соответствовать требованиям по защите от проникновения воды, поэтому существует риск поражения электрическим током. Модель отзываемых драйверов — ICPSH24-2-IL-1, а модель штепсельной вилки — SYK-02F. В сообщении также указаны конкретные коды даты драйверов: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434 и 2437.

IKEA указывает, что отозванные товары можно вернуть в любой магазин IKEA и получить возврат денег либо обменять их на другой товар. Более подробная информация доступна на сайте IKEA Latvia.