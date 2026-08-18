Отзывается пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета. Отзыв распространяется на товары с номерами 201.521.58, 305.781.89 и 601.636.02, если указанный на них код даты находится в диапазоне от 2411 до 2522 (год и неделя). Во время использования от пресса могут отделяться небольшие металлические фрагменты.
Кроме того, IKEA отзывает некоторые уличные светодиодные гирлянды из коллекций LEDLJUS, STRÅLA, SVARTTRÅ и UTSUND. Отзыв распространяется на следующие изделия:
светодиодная гирлянда LEDLJUS с 24 лампочками, черного цвета;
светодиодная гирлянда STRÅLA с 48 лампочками, в форме звезды;
светодиодная гирлянда SVARTTRÅ с 12 лампочками, черного цвета;
светодиодная гирлянда UTSUND с 24 лампочками, черного цвета.
Используемый в этих гирляндах светодиодный драйвер может не соответствовать требованиям по защите от проникновения воды, поэтому существует риск поражения электрическим током. Модель отзываемых драйверов — ICPSH24-2-IL-1, а модель штепсельной вилки — SYK-02F. В сообщении также указаны конкретные коды даты драйверов: 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434 и 2437.
IKEA указывает, что отозванные товары можно вернуть в любой магазин IKEA и получить возврат денег либо обменять их на другой товар. Более подробная информация доступна на сайте IKEA Latvia.
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