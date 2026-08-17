Команда Ляэнемаа, защищавшая свой прошлогодний титул, отстала от победителя всего на три вида.
В состав команды Himantopus Himantopus вошли Андрис Клеперс, Марцис Тирумс, Петерис Дакнис и Илзе Бояре. Команда участвует в Estonian Open уже 16 лет, но первое место и переходящий кубок достались ей впервые.
«От имени команды HimHim большое спасибо организаторам и Estbirding за сохранение и развитие этой прекрасной традиции! Мы будем с большим почетом хранить этот довольно тяжелый переходящий кубок до следующего ралли. Мы участвуем в этих международных соревнованиях по наблюдению за птицами уже 16 лет, и наконец нам удалось победить. Мы увидели много птиц, насладились чарующими пейзажами Сааремаа и были рады тому, насколько хорошо сработал наш план маршрута. Для нас было честью соревноваться с такими увлеченными и знающими наблюдателями», – сказал член команды-победительницы Андрис Клеперс.
В напряженной борьбе второе место, обнаружив 140 видов, занял прошлогодний победитель – команда Ляэнемаа в составе Лехо Луйгуйыэ, Стена Лассманна и Тарво Валкера. Третьей с результатом в 136 видов стала финская команда Avescapes Oy, за которую выступали Хейкки Эрикссон, Яри Лайтасало, Туомас Сеймола и Рони Вяйсянен.
«Это было очень захватывающее ралли. Мы ожидали напряженной конкуренции и безмерно рады первой победе латвийской команды. День выдался богатым на птиц, и особенно нас порадовало разнообразие пернатых на побережье Западного Сааремаа», – сказал член команды Ляэнемаа Тарво Валкер.
За время ралли команды зарегистрировали в общей сложности 185 видов птиц. Из редких видов были замечены хохлатый жаворонок, белокрылый клест и средиземноморская чайка.
Команда самого Сааремаа, «Tasa ja targu» (в переводе с эстонского «тише едешь – дальше будешь»), участвовала в ралли впервые и зарегистрировала 97 видов. В ее состав вошли Карл Якоб Топлаан, Айнар Унус, Марис Сепп и Лийс Сепп.
«В первый раз мы планировали действовать без спешки, чтобы насладиться процессом и набраться опыта. Поначалу мы и следовали названию нашей команды («тише едешь – дальше будешь»), но чем больше видов мы регистрировали и чем ближе подбирались к цели в 100 видов, тем больше зашкаливал адреналин и ускорялся темп. Поэтому последние часы были очень напряженными и захватывающими. В этот раз нам немного не хватило до сотни, но мы получили ценный опыт и стимул для участия в следующем году», – рассказал Карл Якоб Топлаан.
Впервые в истории Estonian Open был введен отдельный зачет в эко-категории. Победу в ней одержала команда HFK в составе Петера Линда, Алари Паюла и Янне Пыллуаас. Передвигаясь на велосипедах по острову Абрука, команда преодолела 24 километра и зарегистрировала 78 видов птиц.
«Когда было снято ограничение на пробег для транспортных средств, у нас родилась идея провести ралли полностью «по-зеленому». Можно в шутку сказать, что так мы внесли свой крошечный вклад в снижение экологического следа соревнований. Эко-ралли на острове Абрука оставило исключительно положительные впечатления, чему, безусловно, способствовали прекрасная природа острова и хорошая погода. Мы рекомендуем экологичное наблюдение за птицами и другим участникам и надеемся, что на следующих ралли в этой категории будет больше команд», – сказал член команды HFK Петер Линд.
Estonian Open – это старейшее в Эстонии ралли по наблюдению за птицами. Соревнование началось в 3 часа ночи и завершилось в 17:00. За это время команды должны были обнаружить на Сааремаа как можно больше видов птиц, соблюдая при этом принципы честной игры и не причиняя беспокойства пернатым.
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