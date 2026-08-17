В состав команды Himantopus Himantopus вошли Андрис Клеперс, Марцис Тирумс, Петерис Дакнис и Илзе Бояре. Команда участвует в Estonian Open уже 16 лет, но первое место и переходящий кубок достались ей впервые.

«От имени команды HimHim большое спасибо организаторам и Estbirding за сохранение и развитие этой прекрасной традиции! Мы будем с большим почетом хранить этот довольно тяжелый переходящий кубок до следующего ралли. Мы участвуем в этих международных соревнованиях по наблюдению за птицами уже 16 лет, и наконец нам удалось победить. Мы увидели много птиц, насладились чарующими пейзажами Сааремаа и были рады тому, насколько хорошо сработал наш план маршрута. Для нас было честью соревноваться с такими увлеченными и знающими наблюдателями», – сказал член команды-победительницы Андрис Клеперс.