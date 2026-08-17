В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 86% и составила 43,8 евро за МВт/ч.
Несмотря на существенный рост цен на прошлой неделе, средняя цена на электроэнергию в странах Балтии — 59,55 евро за МВт/ч — была на 34% ниже, чем до сих пор в этом году.
Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе повысились почти во всем регионе Скандинавии и Балтии. Основными факторами, способствовавшими росту цен, были более высокий спрос на электроэнергию и меньшая выработка ветряных электростанций в регионе «Nord Pool», которая за неделю снизилась на 12%, увеличив долю более дорогих источников производства в покрытии спроса на электроэнергию.
Системная цена «Nord Pool» выросла до 61,4 евро за МВт/ч, что на 40% больше, чем на предыдущей неделе.
Разнице в ценах на электроэнергию между странами Балтии способствовали ограниченная мощность межсетевых соединений и частичное резервирование передающих мощностей для услуг балансировки с целью обеспечения стабильности частоты, что ограничило импорт более дешевой электроэнергии в Латвию и Литву на рынке «на сутки вперед».
Выработка солнечных электростанций в регионе «Nord Pool» на прошлой неделе выросла на 3%, а в странах Балтии снизилась на 6%. Между тем, выработка ветряных электростанций (ВЭС) в странах Балтии увеличилась на 74%. Доступность атомных электростанций (АЭС) стран Скандинавии на прошлой неделе существенно не изменилась, сохранившись на приблизительном уровне 70%.
В регионе «Nord Pool» потребление электроэнергии составило 6834 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии — 7353 ГВт/ч.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 3% и составило 467 ГВт/ч. В Латвии и Эстонии объем потребленной электроэнергии был на 2% меньше, чем неделей ранее — 131 ГВт/ч и 123 ГВт/ч соответственно. В Литве было потреблено 213 ГВт/ч электроэнергии, что на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 11%: в общей сложности было произведено 384 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 2% больше по сравнению с предыдущей неделей и составила 82 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка снизилась на 3% — был произведен 81 ГВт/ч. В то же время в Литве производство электроэнергии выросло на 21% — до 220 ГВт/ч.
На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 63%, в Эстонии — 66%, а в Литве — 103%. В странах Балтии было произведено 82% от общего объема электроэнергии, потребленной в регионе.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.