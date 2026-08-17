Несмотря на существенный рост цен на прошлой неделе, средняя цена на электроэнергию в странах Балтии — 59,55 евро за МВт/ч — была на 34% ниже, чем до сих пор в этом году.

Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе повысились почти во всем регионе Скандинавии и Балтии. Основными факторами, способствовавшими росту цен, были более высокий спрос на электроэнергию и меньшая выработка ветряных электростанций в регионе «Nord Pool», которая за неделю снизилась на 12%, увеличив долю более дорогих источников производства в покрытии спроса на электроэнергию.