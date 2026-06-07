Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

7-летней Вике нужна помощь, чтобы она начала говорить и общаться (1)

Редакция PRESS 7 июня, 2026 10:07

Новости Латвии 1 комментариев

История Вики довольно грустная. Вначале, после развода родителей, она осталась жить со своей мамой. Ей тогда было 3,5 годика. Отец рассказал, что ему сложно было видеться с дочкой - мама не разрешала, хотя он очень старался.

«Потом выяснилось, что Вика не посещает детский сад и не начала разговаривать, она была очень замкнутая, с проблемным развитием и поведением. Но мама уверяла, что все с девочкой в порядке. Мы, конечно, не могли это так оставить», - рассказывает Андрей.

Почти год назад Андрей с женой Лаурой забрали Вику к себе, чтобы серьезно заняться ее здоровьем. Сводили девочку на консультацию к специалистам. Вика начала посещать занятия по АВА-терапии, логопеда и Монтессори.

Выснилось, что аутизма у Вики нет, но есть нарушения общего развития, а также речи. «Нужно обязательно продолжать занятия, есть прогресс, и это нельзя пускать на самотек. От этого зависит судьба нашей девочки», - считает папа.

«Вначале, когда мы ее привезли к нам, она вообще не шла на контакт с людьми, была очень замкнутая, плохо одета и даже ела руками, - рассказывает Андрей. – А сейчас все время подбегает обниматься, танцует и играет вместе с сестричками».

Папа начал бороться за Вику. В феврале они получили временное решение суда – оставить дочку с отцом.

«Надо восстанавливать здоровье Вики, чтобы она начала говорить и могла нормально учиться в школе. Чтобы у нее появились друзья, и она, когда вырастет, нашла свое место в жизни, - говорят Андрей и Лаура. – А мы ее очень любим. И, пока у нас есть силы, мы будем этим заниматься».

Как помочь

7-летней Вике необходимы регулярные занятия АВА-терапией, а также с детским логопедом – это дает реальные результаты. Останавливаться нельзя. Нужна помощь.

Для полного годового курса занятий необходимо 6480 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Вики подключен телефон помощи – 90006384. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл персональный счет помощи – с этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV75CBBR1123215501080

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Viktorijai Iljinai

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать