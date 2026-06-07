«Потом выяснилось, что Вика не посещает детский сад и не начала разговаривать, она была очень замкнутая, с проблемным развитием и поведением. Но мама уверяла, что все с девочкой в порядке. Мы, конечно, не могли это так оставить», - рассказывает Андрей.

Почти год назад Андрей с женой Лаурой забрали Вику к себе, чтобы серьезно заняться ее здоровьем. Сводили девочку на консультацию к специалистам. Вика начала посещать занятия по АВА-терапии, логопеда и Монтессори.

Выснилось, что аутизма у Вики нет, но есть нарушения общего развития, а также речи. «Нужно обязательно продолжать занятия, есть прогресс, и это нельзя пускать на самотек. От этого зависит судьба нашей девочки», - считает папа.

«Вначале, когда мы ее привезли к нам, она вообще не шла на контакт с людьми, была очень замкнутая, плохо одета и даже ела руками, - рассказывает Андрей. – А сейчас все время подбегает обниматься, танцует и играет вместе с сестричками».

Папа начал бороться за Вику. В феврале они получили временное решение суда – оставить дочку с отцом.

«Надо восстанавливать здоровье Вики, чтобы она начала говорить и могла нормально учиться в школе. Чтобы у нее появились друзья, и она, когда вырастет, нашла свое место в жизни, - говорят Андрей и Лаура. – А мы ее очень любим. И, пока у нас есть силы, мы будем этим заниматься».

Как помочь

7-летней Вике необходимы регулярные занятия АВА-терапией, а также с детским логопедом – это дает реальные результаты. Останавливаться нельзя. Нужна помощь.

Для полного годового курса занятий необходимо 6480 евро.

В рамках акции «Зеленой лампы» для Вики подключен телефон помощи – 90006384. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл персональный счет помощи – с этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV75CBBR1123215501080

Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

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