«Оператор молчит»: в Вентспилсе в субботу произошёл сбой мобильной связи

Это, а также затянувшееся молчание со стороны предприятия, вызвало волнение и возмущение жителей.

"Удивляет факт, что ни в соцсетях Tele2, ни на сайте нет никакой информации об этом инциденте, его влиянии или примерном времени восстановления услуги", - недоумевает в соцсетях вентспилчанин.

После полудня жители города во множестве посетили центр обслуживания клиентов Tele2, чтобы попытаться получить ответ лично, раз уж онлайн он недоступен. В результате образовались длинные очереди, но никакой пользы от этого клиенты не получили - им лишь рекомендовали звонить в центральный офис.

Вентспилчане сообщали в соцсетях, что сетевое покрытие пропало почти на всей территории города, а также в окрестностях. Никаких предупреждений не было, поэтому многие пытались перезагрузить смартфоны, поскольку решили, что устройства неисправны.

Отсутствие связи повлияло и на организацию Вентспилсского полумарафона, существенно затруднив её. Официального сообщения об аварии долгое время не было ни на сайте предприятия, ни в его аккаунтах в соцсетях. (Нет его и на момент публикации этой новости на нашем портале - Ред.)

При попытках дозвониться в службу поддержки клиентов информация, которую сообщали операторы, была противоречивой: кому-то сказали, что авария затронула несколько вышек мобильной связи, ещё кому-то - что время устранения повреждений неизвестно.

Недовольные клиенты уже сейчас грозят в соцсетях, что не будут оплачивать счета и перейдут к другому оператору.

"В Вентспилсе пропадает мобильная связь от Tele2Latvia, оператор молчит. Соответственно сотовые оповещения [в случае угрозы] тоже не пришли бы. Всё chill со стратегической инфраструктурой и оповещением, МВД, Янис Домбрава и латвийская армия?" - пишет на платформе "Х" Эрик.

(Иллюстративное фото.)