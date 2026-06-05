«Ребёнка отшили у кассы»: Vivi признала ошибку с семейной скидкой

По словам отца, кассирша заявила, что карту нужно показать «вживую», а электронная версия якобы не считается. В результате подросток не получил положенную скидку.

«Кассирша отказывается продать билет со скидкой Goda ģimene, 3+ карту якобы нужно показать "вживую", электронная не считается, ребёнка отшили».

Автор поста резко оценил ситуацию, назвав её примером бюрократии и формализма. По его словам, именно так «мы строим это государство», а потом удивляемся, почему Латвия остаётся среди стран «нижнего конца» ЕС.

В комментариях другие пользователи также делились опытом. Одни советовали покупать билеты через приложение, другие писали, что цифровую карту у них принимали без проблем. Один из комментаторов отметил, что всё, похоже, зависит от конкретного человека за стеклом.

На ситуацию отреагировали представители Vivi. Компания извинилась и фактически признала, что отказ был ошибкой.

«Чтобы получить скидку Goda ģimene на проезд, необходимо предъявить удостоверяющий личность документ и документ, подтверждающий скидку, - удостоверение Goda ģimene или его цифровую версию в официальном приложении».

В Vivi также пообещали повторно проинформировать сотрудников о том, что цифровая версия удостоверения Goda ģimene в официальном приложении является действительным документом для получения скидки. Иными словами, подростку в этой ситуации отказали зря.

Dēls (pusaudzis) Rīgā pērk bēdīgi slavenā @ViviVilciens biļeti. @Godagimene 3+ karte ir telefonā, līdzi ID. Biļešu kasiere atsakās pārdot biļeti ar Goda ģimenes atlaidi, 3+ karte esot jāuzrada "dabā", elektroniskā neskaitās, bērnu "atšuva". Tā mēs to valsti būvejam, viens otram… — Gundars Abolins (@Gundars_Abolins) June 5, 2026

Kamēr migranti sabiedriskajā brauc par velti un arī kontrole impotenta ko pasākt — Kalnu lauva (@KalnuLauva) June 5, 2026