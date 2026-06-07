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«Это не первый случай»: в Пурвциемсе снова упал балкон (ВИДЕО) (3)

Редакция PRESS 7 июня, 2026 07:29

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Ролик с упавшим балконом шестого этажа девятиэтажного дома 602-й серии в Пурвциемсе опубликовал в "ТикТоке" пользователь mtimoho.

"Час ночи, в Риге падают балконы", - звучит голос за кадром. Упавшая часть конструкции зацепила и повредила балкон этажом ниже. Видно, что на месте падения работают оперативные службы. К счастью, судя по всему, при падении никто не пострадал, поскольку дело было ночью.

В комментариях уже выяснили, что недалеко от места падения уже был такой случай пару лет назад.

"Практически во всех домах 602-й серии с балконами точно такая же беда. И возле ТЦ Rimi Purvciems, и в длинном доме напротив, да и во многих других — везде всё очень печально. Ситуация действительно жуткая и опасная!" - сокрушается Натали.

Другие комментаторы пишут:

- И это реновируют Конструкции потеряли свои свойства.

- Ничего удивительного, многие балконы очень старые, и это видно.

- Рига как заброшка...

- У кого-то соленья, санки и зимняя резина вниз ушла.

- Рига в таком огромном упадке, что грустно смотреть. Дома не ремонтируются уже 30-40 лет. А те которые ремонтируют, так это малость, и то для того, чтобы показать, что мы что-то делаем. Но большую часть от реновации по-любому воруют. Поэтому на остальные дома денег нет.

- Главное, чтобы ночью не захотелось выйти перекурить на балкончик.

-- Трагедия в духе Шекспира. Джульетта при свете Луны вышла на балкон и убила Ромео.

Как сообщило агентство LETA, балкон обрушился в жилом доме по адресу: ул. Стайцелес, 11.

ГПСС информирует, что вызов на место происшествия поступил прошедшей ночью, сотрудники обследовали и ограничили территорию. В результате падения балкона никто не пострадал.

Руководитель отдела внешней коммуникации Рижской думы Угис Видаускис заявил агентству LETA, что специалисты департамента развития города проводят в субботу обследование места происшествия.

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Комментарии (3)
Комментарии (3)

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