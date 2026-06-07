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Депутат Озола: кратковременных укрытий в Риге больше, чем официально заявлено (1)

© LETA 7 июня, 2026 07:31

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Депутат Рижской думы и глава фракции "Нового единства" Линда Озола подчёркивает, что это безответственно - распространять публично противоречивую информацию, путая факты. Об этом она заявила агентству LETA.

Дело в том, что есть разные места для укрытия: полноценные укрытия для длительного пребывания, укрытия третьей категории и места для кратковременного безопасного укрытия. Если эти понятия путают между собой, то у людей возникает ошибочное представление - либо всё идеально, либо нет вообще ничего.

Озвученная публично информация о местах укрытия на 50 тысяч и 200 тысяч человек, по словам Озолы, не является взаимоисключающей.

Депутат поясняет, что цифра 50 тысяч относится к конкретным муниципальным зданиям - 146 объектам самоуправления, в основном это учебные заведения, где планируется создавать и благоустраивать укрытия.

А вместимость в размере около 200 тысяч человек относится к более широкой совокупности мест для укрытия, то есть муниципальным и государственным объектам на административной территории Риги, где имеются помещения, которые были обследованы сотрудниками ГПСС и признаны соответствующими для данной цели (или частично соответствующими).

После проведения обследования сообщалось о 552 потенциальных местах для укрытия, из них 358 признаны полностью или частично соответствующими такой цели.

Озола пояснила по поводу укрытий третьей категории: это помещения в зданиях или их частях, цель которых - ослабить воздействие ударной волны взрыва, осколков и обломков. Они предназначены для кратковременных укрытий (до 12 часов).

"В случае дрона, обломков ракет, взрыва или воздушной тревоги именно такое кратковременное укрытие может стать решающим. Это не идеальная безопасность, но это реальная защита в конкретный момент угрозы.

Полноценных, новых и современных бомбоубежищ в Риге недостаточно. Это факт. Но такую же величину имеет факт, что в Риге есть обследованные ГПСС помещения в государственных и муниципальных зданиях, есть определённые полностью или частично соответствующие назначению места укрытия, часть из которых маркированы, часть должна быть обустроена, ещё часть требует проведения строительных работ и улучшений", - заявляет депутат.

Учёт, маркировка, оснащение укрытий нужным инвентарём и разработка алгоритмов действия - это компетенция Управления гражданской обороны Рижской думы, но строительством и перестройкой укрытий оно не занимается - это задача Департамента собственности Рижской думы. В распоряжении департамента уже более трёх лет имеется финансирование для благоустройства укрытий, но результатов пока нет, сообщила депутат.

Сейчас Рижское самоуправление осуществляет проект по созданию 146 укрытий. Первые, как обещают, будут готовы в августе-сентябре. Там смогут разместиться примерно 52 тысячи человек.

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