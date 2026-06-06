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«Новая газета Европа» выясняла, когда Путин нападет на Балтию. И тут есть нюансы… (4)

Редакция PRESS 6 июня, 2026 10:57

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Как пишет «Новая газета Европа», российские дроны и пограничные провокации всё чаще проверяют устойчивость стран НАТО, а эксперты уже обсуждают возможные сценарии атаки на Балтию - от гибридного давления на Нарву до воздушных ударов и ответа союзников.

Издание напоминает о серии инцидентов последних месяцев: залётах беспилотников в Румынию, Литву, Эстонию, Латвию, Польшу и Молдову, падениях дронов в Латгалии, а также о провокациях на эстонской границе. По оценке экспертов, это уже не выглядит как набор случайностей. Скорее, речь идёт о постоянной проверке реакции НАТО.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что пока Россия воюет в Украине, крупная наземная операция против стран Балтии маловероятна. Главная причина - нехватка личного состава и техники. Боеспособные части Ленинградского военного округа сейчас широко задействованы на украинском фронте.

«Пока продолжается война в Украине, масштабная наземная операция невозможна».

Однако эксперты не исключают гибридных сценариев. Александр Коваленко называет Эстонию одной из самых уязвимых целей. По его оценке, давление может начаться с Нарвы, где Кремль способен разыграть старый сценарий с «защитой русскоязычных» и появлением сил без опознавательных знаков.

В более жёстком варианте речь может идти о попытке быстрого удара по Эстонии, выходе к ключевым трассам и отсечении страны от Латвии. Но для полноценной операции России понадобились бы десятки и сотни тысяч военных, а для оккупации всей Балтии - группировка до миллиона человек. Сейчас таких свободных сил у Москвы нет.

Военный обозреватель Давид Шарп отмечает, что армии стран Балтии невелики, но хорошо подготовлены, мотивированы и изучают украинский опыт. Кроме того, в регионе находятся силы союзников по НАТО, а переброска крупных российских резервов не осталась бы незамеченной разведкой.

Наиболее реалистичным сценарием эксперты называют не танковое вторжение, а воздушное давление: дроны, ракеты, авиационные удары и провокации с беспилотниками. Свитан считает, что Россия может использовать в том числе захваченные украинские дроны или сбивать украинские аппараты с курса средствами РЭБ, направляя их к странам НАТО.

«Странам Балтии необходимо максимально быстро укреплять противовоздушную компоненту обороны».

По мнению экспертов, региону нужно срочно развивать эшелонированную ПВО, объектовую защиту и систему быстрого реагирования. Прямая наземная атака России сейчас выглядит ограниченно вероятной, но гибридная война уже идёт. И Балтия в ней не наблюдатель, а передний край.

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Комментарии (4)

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