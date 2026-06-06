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Экспорт фармацевтической продукции в Россию продолжается; почему его так скоро не остановить?

© LTV 6 июня, 2026 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Заявления нового правительства об остановке экспорта в Россию по-прежнему не включают фармацевтическую промышленность в число тех отраслей, для которых требуют немедленно прекратить сотрудничество, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Это обосновывают сложным процессом переориентации на другие рынки и безопасностью собственного государства. 

В 2021 году Латвия продала России продукцию фармпромышленности на 94,5 миллиона евро. В следующем году, когда начались полномасштабные военные действия в Украине, объём экспорта увеличился до 112 миллионов, затем он начал падать и в прошлом году достиг менее чем 76 миллионов евро.

Экспортируют свою продукцию в Россию оба фармацевтических предприятия Латвии - Grindex и Olpha (бывший Olainfarm). Их представители отказались дать интервью Латвийскому телевидению.

Виктор Валайнис, глава Минэкономики, заявил, что убеждён - предприятия заняты активным переориентированием рынка, в том числе при поддержке возглавляемого им ведомства: "Это не может произойти за один день. Эти фармпредприятия, в том числе в Латвии, конкурируют с предприятиями в Европе и в других странах мира, которые в том числе тоже ведут деятельность на российском рынке. В принципе, фармацевтика - это область, в которой нет никаких ограничений ни для одного предприятия мира".

Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Сигне Янсоне считает, что необходим переходный период, иначе предприятия будут ослаблены, а европейский рынок - нет, и что переориентация на другие рынки началась сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, но этого времени слишком мало - такова отраслевая специфика.

Новый премьер Андрис Кулбергс тоже согласен, что отрасли нужно дать ещё времени, чтобы переориентироваться: "Это критически важные предприятия, они обладают знаниями по химии и биологии, всеми производственными мощностями. Они для нас важны также в сфере обороны. И эти возможности надо сохранить".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что помощь обоим крупным фармпредприятиям должна продолжаться, а вскоре подключится и поддержка от Евросоюза: "Есть возможность использовать бюджет ЕС на следующий период, чтобы развиваться и сказать - тех миллионов, что идут от русских, нам больше не надо".

В целом все политики, с которыми на эту тему общалось ЛТВ, согласны, что в нынешней ситуации, если прекратить сотрудничество с Россией, возможности производства будут ослаблены.

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