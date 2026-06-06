В Балтийском море продали остров. По цене квартиры в Болдерае

Как пишет Spiegel, заброшенный объект может превратиться в площадку для мероприятий, свадеб и отдыха на воде. Новый владелец хотел бы создать там причал для яхт, ресторан и лаунж-зону. При этом до аукциона Пезендорфер ни разу не был на острове и видел его только по фотографиям и компьютерным визуализациям.

Формально покупатель получает не классический участок земли, а право использования водной и земельной площади около 710 квадратных метров. Арендная плата по договору с Управлением водного транспорта и судоходства Штральзунда составляет около 75 евро в год.

Платформа была построена в 1954 году в заливе Грайфсвальд, недалеко от острова Рюген. Она стоит примерно на 600 деревянных сваях на глубине около десяти метров. Во времена ГДР там измеряли магнитные поля кораблей и проводили размагничивание судов, чтобы сделать их менее уязвимыми для магнитных мин и торпед.

После объединения Германии объект потерял военное значение и постепенно пришёл в упадок. Сейчас комплекс нуждается в капитальном ремонте: стены и потолки потрескались, окна выбиты, металл проржавел, а повреждения оставили ветер, волны, непогода, птицы и вандалы.

После 1989 года у острова были разные потенциальные будущие роли - от казино и борделя до рыболовной базы, ресторана и испытательной станции для ветряных турбин. Но прежние планы так и не реализовали из-за юридических препятствий, высокой стоимости работ и сложной логистики. Пока же главные обитатели Остервильма - сотни бакланов.

В Балтийском море продали остров, где теперь хотят ресторан

Искусственный остров Остервильм в Балтийском море продали на аукционе в Гамбурге за 60 000 евро. Стартовая цена составляла 39 000 евро. Новым владельцем бывшей военной платформы времён ГДР стал австрийский предприниматель Оливер Пезендорфер, руководящий компанией McCube, которая занимается экологичными модульными домами.

Как пишет Spiegel, заброшенный объект может превратиться в площадку для мероприятий, свадеб и отдыха на воде. Новый владелец хотел бы создать там причал для яхт, ресторан и лаунж-зону. При этом до аукциона Пезендорфер ни разу не был на острове и видел его только по фотографиям и компьютерным визуализациям.

Формально покупатель получает не классический участок земли, а право использования водной и земельной площади около 710 квадратных метров. Арендная плата по договору с Управлением водного транспорта и судоходства Штральзунда составляет около 75 евро в год.

Платформа была построена в 1954 году в заливе Грайфсвальд, недалеко от острова Рюген. Она стоит примерно на 600 деревянных сваях на глубине около десяти метров. Во времена ГДР там измеряли магнитные поля кораблей и проводили размагничивание судов, чтобы сделать их менее уязвимыми для магнитных мин и торпед.

После объединения Германии объект потерял военное значение и постепенно пришёл в упадок. Сейчас комплекс нуждается в капитальном ремонте: стены и потолки потрескались, окна выбиты, металл проржавел, а повреждения оставили ветер, волны, непогода, птицы и вандалы.

После 1989 года у острова были разные потенциальные будущие роли - от казино и борделя до рыболовной базы, ресторана и испытательной станции для ветряных турбин. Но прежние планы так и не реализовали из-за юридических препятствий, высокой стоимости работ и сложной логистики. Пока же главные обитатели Остервильма - сотни бакланов.